Deja Lozano el PAN y se suma a Meade

Luego de meses de críticas contra la dirigencia del PAN y elogios al aspirante presidencial del PRI, José Antonio Meade, el senador Javier Lozano formalizó ayer su renuncia las filas del blanquiazul. Desde el pasado fin de semana, el legislador había intensificado sus críticas contra Acción Nacional e incluso contra el ex Gobernador Rafael Moreno Valle, de quien se decía incondicional. "Me voy del PAN pero no de la política ni del servicio público. Actúo en estricta congruencia con lo que soy y con lo que creo", dijo.





Lozano lanzó críticas a Ricardo Anaya. (AGENCIA REFORMA)

