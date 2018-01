Alargan permanencia de Guillermo Padrés en prisión

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







Guillermo Padrés deberá esperar más tiempo de lo previsto para una eventual libertad provisional.

En uno de los dos procesos que tiene iniciados, un juez federal concedió un plazo de 40 días a la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, para que emita una evaluación de riesgos.

Sin este documento, un juzgador no puede pronunciarse con respecto a si debe concederse o ser negada la medida cautelar de libertad al ex Gobernador de Sonora, por delitos que no ameritan la prisión preventiva. De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación, el Juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, Guillermo Francisco Urbina Tanús, fue quien concedió el aplazamiento a la unidad que elabora el informe.

La unidad de medidas cautelares solicitó la ampliación del plazo, argumentando que el juicio contra el ex mandatario es muy voluminoso. En diciembre pasado, en cumplimiento a una sentencia de amparo, Urbina dictó la libertad al sonorense por un supuesto lavado de 8.8 millones de dólares y la formal prisión por una defraudación fiscal equivalente al mismo monto.

Según la información obtenida, en el juzgado del Estado de México donde se instruye el otro juicio contra Padrés, la unidad de medidas cautelares también pidió una prórroga de 40 días para elaborar la evaluación de riesgos; sin embargo, no fue concedida. Guillermina Matías, Juez Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, concedió sólo 15 días hábiles a la autoridad para rendir su informe.







