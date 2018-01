Se quedan cortos en Sedatu

CIUDAD DE MÉXICO

De las viviendas con daño total tras los sismos de septiembre pasado, 72 por ciento aún no está en proceso de reconstrucción, informó ayer Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Hay 60 mil viviendas con daño total, dijo, de las cuales 17 mil ya se encuentran en diferentes etapas de la reconstrucción.

"No estamos hablando de diez (viviendas). No queremos generar expectativas que no podamos después cumplir. Creo que vamos a un buen ritmo.

"No creemos que tengan que esperar años. Cuánto tiempo (tardará la reconstrucción total), no lo sabemos. Depende de la capacidad de la gente, de muchos procesos sociales complejos", señaló en conferencia de prensa.

La autoconstrucción de viviendas es un proceso largo, aseguró, y muchas personas aún temen iniciar debido a réplicas de los sismos.

En tanto, la Sociedad Hipotecaria Federal sólo ha entregado 100 créditos a los damnificados en la Ciudad de México, indicó Antonio Cano, director de la institución.

La demolición de viviendas, financiada con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), asciende a 742 millones de pesos y aún no concluye.

La reconstrucción supervisada por la Sedatu y financiada con el Fonden implica una inversión de 8 mil 875 millones de pesos: 7 mil 200 millones para viviendas con daño total y mil 675 millones para las que tienen daño parcial.

Robles señaló que mujeres y jóvenes son los encargados de supervisar personalmente las viviendas dañadas y el avance de reconstrucción; hasta ayer llevaban 30 mil 417 viviendas supervisadas, conteo que esperan concluir en 15 días.





