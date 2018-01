Prepara Eva Cadena acciones legales por señalamientos en su contra

XALAPA, VERACRUZ.-

La diputada local independiente de Veracruz, la exmilitante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Eva Cadena Sandoval regresó al Congreso del estado luego que un juez determinó que no se comprobaba delito alguno en su contra luego de que se exhibieron diversos videos presuntamente recibiendo dinero en efectivo.

En conferencia de prensa, la legisladora del distrito de Coatzacoalcos aseguró que luego de demostrarse su inocencia procederá legalmente en contra de quienes la señalaron de recibir recursos de forma irregular.

La excandidata a la alcaldía de Las Choapas, dijo que ya trabaja con sus asesores para presentar las denuncias correspondientes. Aclaró que no lo ha hecho porque le interesa salvaguardar la integridad de su familia.

"Sí, tomaremos algunas acciones legales, las estamos analizando y trabajando. Creo que lo más importante era salvaguardar la seguridad de mi familia y la mía propia, así como la parte legal".

Afirmó que en adelante no comentará sobre los vídeos en que se le observa recibiendo dinero presuntamente para su campaña hacia la presidencia municipal, pues para ella es un tema concluido.

"Fui víctima de una cobarde trampa pero todas las investigaciones en mi contra, en la que participaron la Fepade, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Fiscalización del INE, en las que fueron revisadas mi empresa, mi persona, mi familia, quedaron resueltas de manera definitiva".

No obstante, aseguró que no se trata de un acto "manipulado" o en contra de la bancada de Morena, pero confió en que sus adversarios "no se atrevan a más".

Además, Cadena Sandoval rechazó que vaya a solicitar seguridad especial al gobierno del estado o a la Federación, a pesar de las agresiones que asegura han sufrido integrantes de su familia.

"Estamos en un estado en donde todos, incluyendo los medios, son víctimas de violencia pero todos merecemos el mismo trato, yo no traigo seguridad, no la he solicitado ni la voy a solicitar".

En agosto de 2017 la diputada denunció el supuesto atentado que sufrió su personal cuando fueron detenidos y golpeados por un grupo armado para enviarle como recado que se callara "o le vamos a dar en su madre".

Dijo que ya tomó posesión como diputada representante del Distrito XXX por Coatzacoalcos II, y aseguró que las "voces pusieron casi 40 mil personas para que yo hablara por ellos va a seguir en el Congreso.

"El Distrito necesita atención, Veracruz no empieza en Boca del Río, Veracruz para mí comienza en Las Choapas y si caminamos las zonas más olvidadas se van a dar cuenta que ahí también falta el desarrollo".





