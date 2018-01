Formalizan 'Pacto de Civilidad' sin Coalición Morena-PES-PT en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Sin la participación de Morena, el Gobierno de la Ciudad de México y las dirigencias de siete partidos firmaron un Pacto de Civilidad, a través del cual se comprometen a garantizar la seguridad de militantes, asistentes y medios de comunicación que participen de los actos de precampaña y campaña.

El acuerdo, firmado por los dirigentes del PAN, PRI, PRD, PVEM, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y del Partido Humanista, así como por la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, está integrado por ocho puntos en los cuales se establece que los partidos harán un uso equitativo de los espacios públicos, previo aviso a las delegaciones y Gobierno central, quienes designarán a un responsable del seguimiento del evento.

El Gobierno capitalino dará seguimiento a la respuesta que den las demarcaciones; en caso de que se advierta algún tipo de riesgo, los partidos solicitarán medidas de seguridad a través de la Secretaría de Gobierno; si se afectará la vialidad con el mitin también se deberá avisar con al menos 48 horas de anticipación.

De acuerdo con el documento, que no fue firmado por Morena, Partido del Trabajo (PT) ni Encuentro Social (PES), los partidos y la administración local mantendrán una mesa diálogo vigente a lo largo del proceso electoral y convocarán a que éste también sea firmado por las 16 jefaturas delegacionales.

"El Gobierno de la CDMX y los gobiernos delegacionales firmantes, con la coadyuvancia de los partidos políticos que suscriben este pacto, nos obligamos con el pleno ejercicio de las libertades de reunión, manifestación y expresión, así como el derecho a la información de todas las personas durante los actos de precampaña y campaña electoral en espacios públicos, con particular atención en garantizar el ejercicio del trabajo periodístico y de la defensa de los derechos humanos", establece.

Al mediodía de este lunes, los dirigentes de los partidos se reunieron a puerta cerrada, por más de una hora, con Patricia Mercado y el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mario Velázquez. Minutos antes de concluir con el encuentro, que se realizó en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, se integró el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Al término de la reunión, los dirigentes de los siete partidos firmantes coincidieron en hacer un llamado de manera particular a Morena, para que se sume a este Pacto de Civilidad. Patricia Mercado informó que se convocaría el próximo lunes a todos los jefes delegacionales para unirse a este acuerdo, mientras que el IECM convocará a la firma de su propio acuerdo este jueves.

Previo a esta reunión, el jefe de Gobierno capitalino instó para que durante las campañas "las arengas no llamen a la violencia, es muy importante que las arengas no llamen al encono, al enfrentamiento".

Sobre la ausencia de Morena en la firma de este pacto, el mandatario dijo que "quien no quiera firmar que no firme, no es a fuerza, que muestra la línea que tengas de acción, eso es otra cosa, ahí irá aflorando el cómo ser de cada quien".

Pese a ello, Miguel Ángel Mancera aseguró se mantiene el "pacto telefónico" que hizo el secretario de Seguridad, Hiram Almeida Estrada, con la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, "que cuando considere que haya necesidad de mayor presencia [policial], habrá mayor presencia".





Sin la participación de Morena, el Gobierno de la Ciudad de México y las dirigencias de siete partidos firmaron un Pacto de Civilidad, a través del cual se comprometen a garantizar la seguridad de militantes, asistentes y medios de comunicación que participen de los actos de precampaña y campaña. (EFE)

