Va de nuevo reestructuración de transporte en Saltillo

Por tercera administración consecutiva, se presentará un proyecto para la restructuración del transporte urbano en el municipio de Saltillo, el cual también será planteado a corto, mediano y largo plazo por el nuevo gobierno municipal.

El alcalde de Saltillo Manolo Jiménez informó que aún cuando no fue una promesa de campaña, en las próximas semanas se presentará un plan con acciones ejecutivas.

Por otro lado aseguró que no habrá incremento de la tarifa del transporte urbano, mientras no haya restructuración. "Hemos tenido reuniones y uno de los acuerdos que llegamos es que no íbamos a subir las tarifas de entrada porque para eso se debe de mejorar el transporte y la gente pague lo justo", dijo.

