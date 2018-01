Responderá a CDHEC la actual administración

UNA DE LAS RECOMENDACIONES ESTá DIRIGIDA AL EXEDIL JORGE LUIS MORáN

Será la presente Administración Municipal que ahora encabeza Jorge Zermeño Infante, quien dé seguimiento a las recomendaciones que hiciera la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila al ayuntamiento, una de ellas dirigida al entonces alcalde Jorge Luis Morán por una negativa de derecho de petición en torno al tema de los estacionamientos en batería de la avenida Matamoros a un grupo de ciudadanos afectados, y otra más, por las condiciones en las que se encontraban las celdas del Tribunal de Justicia Municipal.

Fue el 7 de noviembre que la Comisión emitió una recomendación dirigida a los servidores públicos del ayuntamiento, entonces encabezado por Morán Delgado, tras la violación al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su modalidad de negativa del derecho de petición, en contra de una asociación civil conformada por comerciantes afectados.

"Sí se atendió, recibimos un oficio de respuesta a esa recomendación y recibimos un oficio de pruebas de cumplimiento a esa recomendación, claro que la dirección jurídica de la Comisión se encarga de darle seguimiento si son correctas esas pruebas de cumplimiento, y si fueron correctas las acciones que tomaron", explicó Jesús Rodríguez Cantú, segundo visitador de la CDHEC con cabecera en Torreón.

Explicó que será la actual Administración la que dé seguimiento, "las recomendaciones son institucionales, el objetivo principal no nada más es señalar, sino que no vuelva a suceder sea quien esté en la Administración, entonces tendrá que darle seguimiento esta nueva Administración a las recomendaciones anteriores precisamente para que no caigan en los mismos errores", recalcó Rodríguez Cantú.

La segunda recomendación que se emitió el año pasado en contra del Ayuntamiento, fue por las condiciones y el trato que se daba a las personas que eran detenidas y que se enviaban a la ergástula municipal.

De acuerdo con la recomendación CDHEC/2/2017/--/Q, se advirtió que en la cárcel municipal no se cuenta con un servidor público que posea conocimientos de lenguaje de señas para apoyo de las personas con discapacidad auditiva, las celdas no cuentan con la infraestructura necesaria para la accesibilidad hacia los servicios sanitarios para el uso de personas con discapacidad. Entre otras condiciones consideradas como "no humanas".

Aunque también se atendió a dicha recomendación, se le dará seguimiento. "Vamos a tener que dar seguimiento puntual si se cumplió. No solo es remodelación sino también cuestiones administrativas que se cumplan con lo llenado de los libros, que se cumplan con los registros que eso es muy importante… una persona detenida debe ser registrada desde el momento de su llegada y de su salida", recalcó el segundo visitador.

Seguimiento. La presente Administración Municipal responderá las recomendaciones.

