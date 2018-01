También hay 'fake news' en México: Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO.-

La tarde de este lunes, durante su gira por Jalisco, el presidente Enrique Peña Nieto recordó su "mal lograda" participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2012 y sostuvo que, contrario a lo que se dijo en aquel entonces, es una persona que sí lee libros.

Al inaugurar el Macrolibramiento de Guadalajara sostuvo que en aquel momento -siendo precandidato presidencial del PRI- se reportó en la prensa que él no leía, pero que en el país "estamos llenos de noticias falsas".

Tras referirse a la inauguración de esta obra comentó: "Esto me lleva a recordar lo que algunos no quisieran tener tan presente, pero cuando yo andaba en precampaña, no ya en campaña, siendo pues para fines legales todavía no, pero para fines de mi partido sí el candidato postulado en 2012, que asistí a la Feria Internacional del Libro, la mal lograda participación en la Feria Internacional del Libro que muchos recordarán.

"Supuestamente terminó siendo una participación en la que resultó que yo no leía, lo cual no era cierto, pero a final de cuentas estamos llenos de muchas faltas noticias".

Subrayó en ese evento y luego, al iniciar en Guadalajara su campaña presidencial, el hacer obras para una mejor conectividad, para lograr mejores carreteras y sobretodo para mejorar el sistema de transporte masivo de la entidad y la Zona Metropolitana de la capital jalisciense.

Indicó que esta Zona Metropolitana estaba "auténticamente agotada" y que las obras que ha inaugurado o que se llevan a cabo en esa ciudad aliviarán su movilidad.





