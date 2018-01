Equipo de Mueller, interesado en hablar con Trump por trama rusa

WASHINGTON, EU.-

WASHINGTON, EU







COMENTAR

El equipo de investigadores del fiscal especial Robert Mueller expresó su interés en hablar con el presidente Donald Trump como parte de una pesquisa sobre la posible coordinación entre su equipo de campaña y Rusia, dijo el lunes una persona con conocimiento del asunto.

El tema sobre una entrevista con el mandatario ha salido a relucir en conversaciones recientes entre el equipo de Mueller y los abogados de Trump, pero no se ha acordado ningún detalle, incluido el alcance de las preguntas que el presidente accedería a responder en caso de que el encuentro se llevara a cabo, dijo la fuente, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que la investigación está en curso.

La persona señaló que no es sorprendente que los investigadores estén interesados en hablar con el mandatario.

Durante meses, Mueller ha encabezado a un equipo de fiscales y agentes que investigan si es que Rusia y el equipo de campaña de Trump se coordinaron para influir en el resultado de las elecciones presidenciales de 2016, y si el mandatario obstruyó una investigación del FBI a sus asistentes.

El equipo de Mueller concluyó recientemente una serie de entrevistas con muchos asistentes y exempleados de la Casa Blanca, incluido Reince Priebus, ex jefe de despacho de la residencia presidencial.

Peter Carr, un portavoz de Mueller, así como los abogados de Trump John Dowd y Jay Sekulow, rechazaron comentar al respecto.

Un portavoz presidencial hizo referencia a un comunicado del abogado de la Casa Blanca, Ty Cobb, en el que dice que la residencia presidencial no comenta públicamente sobre sus conversaciones con Mueller pero continúa cooperando “con el fin de facilitar la resolución más pronta posible”.





El equipo de Mueller concluyó recientemente una serie de entrevistas con muchos asistentes y exempleados de la Casa Blanca, incluido Reince Priebus, ex jefe de despacho de la residencia presidencial. (ARCHIVO)

Etiquetas: rusiaEstados UnidosputinTrump

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...