Acusa Mikel Arriola 'intolerancia' de Morena por no firmar pacto de civilidad

Intolerante, fue así como denominó el precandidato del PRI al Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, al partido Morena por no acudir a la firma del pacto de civilidad con motivo del proceso electoral de este año.

Dijo que esta acción lo único que refleja es que este instituto político apuesta a seguir con la confrontación y polarización.

"Morena es el partido del no. No al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no a los empleos, no a la reforma energética o educativa, es un partido profundamente corrupto", expresó el aspirante priista, luego de sostener un encuentro con productores de la delegación Tláhuac.

Lamentó que la mañana de este lunes, los morenistas no acudieran a la firma del pacto de civilidad en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento lo que, a su parecer, demuestra que seguirán presionando para que haya violencia en los actos políticos.

El exdirector General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recordó que en la capital abunda el hartazgo con planteamientos de necedad como los que profesa Morena, que apuesta a que impere el caos en las campañas.





