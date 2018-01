'Sufre' en recta final para alcanzar candidatura independiente

RAMOS ARIZPE.-

A seis semanas de que concluya el plazo para entregar las 866 mil firmas de 17 Estados y con ello acceder a una candidatura independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, conocido como "El Bronco", ha recabado 800 mil firmas en sólo seis Estados.

En su visita a Ramos Arizpe Coahuila aceptó que es un proceso difícil, e indicó que una vez que concluya esta etapa buscará comunicarse con el resto de los aspirantes.

“Yo voy a buscar tener comunicación con ellos . Y que primero intentemos convencer a la gente, y quienes lo logremos convoquemos al resto. Y quienes no lo logremos nos unimos al resto”, dijo en entrevista.

Agrego: “Yo mismo todavía no estoy seguro de lograrlo. No es fácil. No esta sencillo. Como ustedes ven llevamos un millón 400 mil firmas Pero no hemos logrado los 17 Estados”.

Jaime Rodríguez, explicó que ha recabado un millón 400 mil firmas, de las cuales el Instituto Nacional Electoral (INE) ha validado 800 mil.

La cuota a cuota a cubrir son 866 mil firmas en 17 Estados.





"El Bronco" se encuentra de visita en Coahuila. (ESPECIAL)

