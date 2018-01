Sigue la impunidad ante casos de acoso sexual en México

CIUDAD DE MÉXICO

"Mujeres=Ganado", esa era la fórmula que escribía en el pizarrón un profesor de la clase de Utilización y Evaluación de Forrajes del Colegio de Postgraduados campus Montecillo, Estado de México, quien también mostraba a sus alumnos imágenes con contenido sexual y que además tenía en su cubículo fotografías de mujeres semidesnudas, así lo detalla una queja recibida por correo electrónico en 2009 por la institución. El resultado: no hubo ninguna acción, ni recomendación.

"Se le hizo una cordial invitación al denunciado a seguir cumpliendo a cabalidad los principios constitucionales, valores y reglas de integridad contenidos en el Código de Conducta de la SRE", esa fue la respuesta que emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante una queja por agresión verbal y acoso sexual en una representación del país en el extranjero hecha el 27 de abril del año pasado.

Al igual que en estos casos, 53 dependencias federales, organismos autónomos y universidades públicas informaron que en la última década se han presentado 780 denuncias por acoso, hostigamiento sexual y laboral, las cuales, en su mayoría, terminan archivadas, con sanciones mínimas, como suspensión de días de trabajo, amonestaciones verbales en privado, reubicaciones o disculpas a la persona agredida.

Las denuncias por acoso sexual van en aumento, puesto que los documentos oficiales detallan que en 2013 hubo 24 quejas, en 2014 se registraron 84, cifra que subió en 2015 al sumar 237 acusaciones y en 2016 disminuyó de manera ligera, al tener 230. Hasta octubre del año pasado se habían registrado 131 casos.

Con base en estos documentos, el Instituto Nacional Electoral (INE) es el órgano federal que más quejas ha recibido, con 420 acusaciones, seguido de la Policía Federal (PF), con 75 quejas, mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suma 35 y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 32.

"Se le aplicó una sanción consistente en amonestación privada", fue el resultado de la denuncia por acoso sexual presentada el 26 de enero de hace tres años en la Cámara de Senadores. De las cuatro quejas presentadas en ese órgano legislativo, dos se archivaron, una está en desahogo y esta amonestación hecha en privado.

Un trabajador de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Tijuana, Baja California, fue acusado el 10 de febrero de 2014 por sus compañeras, quienes argumentaron que "eran tratadas libidinosamente" por él y además les hablaba en doble sentido y tocaba por la cintura, acciones que las hacía sentir incómodas. A pesar de que "se archivó el expediente por falta de elementos", el denunciado causó baja dos meses después.

De los cuatro casos que se han presentado en los últimos diez años en ese organismo, esa es la única denuncia que ha causado la baja de un servidor público, debido a que dos quejas están en investigación y otra denuncia se archivó por falta de elementos.

El 16 de octubre de 2015, una denuncia de acoso sexual y toma de fotografías hecha en las oficinas centrales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) resultó en que "no existieron elementos suficientes para sustentar los hechos denunciados". La respuesta de información con folio 0063500214617 detalla que una de las medidas adoptadas contra el presunto agresor estaba la obligación de únicamente "participar en cursos de sensibilización en prevención de violencia contra las mujeres".

Las denuncias por acoso sexual no son sólo hechas por mujeres. En la Dirección General de Estadísticas Económicas del Inegi, en 2016, un trabajador se quejó de ser "víctima de amenazas, extorsión telefónica, vulgaridades, burlas, insinuaciones y peticiones de connotación sexual por parte de varios compañeros de trabajo". El resolutivo por parte del organismo fue la leyenda "Improcedencia".

La queja de hostigamiento y acoso sexual a una trabajadora de la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Pachuca, Hidalgo, interpuesta el 18 de agosto de 2015, determinó que "los hechos descritos y analizados son improcedentes ya que los mismos no hacen alusión a cuestiones administrativas, sino a conflictos sindicales, determinándose en consecuencia archivar el asunto".

Entre 2014 y 2016, las únicas tres quejas de acoso sexual que se denunciaron en la Secretaría de Economía (SE) tuvieron la misma resolución: "Emisión de oficios de exhorto para ambas partes".

Otro de los casos de hostigamiento y acoso sexual y laboral dentro de la burocracia mexicana detalla que el 9 de marzo de 2015, una trabajadora de la sede de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la Ciudad de México interpuso una denuncia por acoso sexual en contra de un servidor público de esa dependencia. El resultado fue sólo levantar un acta circunstanciada, en la cual el probable responsable "se comprometió ante la quejosa que su conducta sería siempre en un marco de respeto".

En el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la dependencia sólo tiene registro de dos quejas presentadas en 2017, en las cuales los acusados prefirieron renunciar a la dependencia, por lo que los expedientes quedaron archivados bajo los números CEPCIST/05/2017/37 y CEPCIST/06/2017/40.

De enero de 2010 a octubre de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha recibido 13 denuncias por este delito, que han tenido como resultado que dos trabajadores fueran encontrados responsables, lo que ocasionó que "no permanecieran en el lugar de trabajo", sin detallar si fueron despedidos o reubicados de su área de labores. En cinco denuncias hechas "aún no se resuelven", y en otras cinco quejas no se acreditó, informa el Máximo Tribunal, la causa de la responsabilidad.

Ocho denuncias presentadas por trabajadoras de Caminos y Puentes Federales (Capufe) de 2006 a la fecha, en las que denunciaban acoso sexual han sido excluidas, debido a que, informa la dependencia federal, "ninguna ha sido ratificada por las presuntas víctimas, razón por lo cual fueron desechadas dichas quejas".

Después de dejar su bolsa negra, prender su computadora, y sentarse, una trabajadora de la Dirección General de Integración, Análisis e Investigación del Inegi se sorprendió de abrir su cajón derecho y encontrar que alguien había puesto revistas pornográficas. No era la primera vez que una acción de acoso le ocurría. Se armó de valor y denunció que tres compañeros de trabajo la hostigaban y acosaban, incluso, uno de ellos la había tocado sin su consentimiento. La trabajadora pensó que haber alzado la voz y denunciar los hechos se daría un castigo ejemplar a sus compañeros que la acosaban. Se equivocó. El resultado de la queja derivó en la absolución de dos trabajadores y se condenó a otro a una suspensión de tan sólo cinco días.

Una joven estudiante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes pensó que hacer una estancia en el Colegio de Postgraduados campus San Luis Potosí sería una de las experiencias más agradables en su formación académica; sin embargo, una práctica al manantial Media Luna cambió su opinión. Cuando su profesor les pidió que se sumergieran al lago para obtener muestras de plantas acuáticas. "Sentí cómo él me hundía por la espalda y comenzaba a sacarme a flote tocándome mi pecho", declaró la alumna. La denuncia de la estudiante fue interpuesta el 10 de noviembre de 2015 por el director de ese campus y presentada ante el Jurídico del Colegio sin que a la fecha, más de dos años después, se tenga información.

La joven trabajadora de la sede de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en la Ciudad de México se sentía intimidada cada vez que su compañero de trabajo se paraba detrás de ella, sin motivo alguno. "Le miraba entre la blusa o bien, se acercaba a ella", dice la denuncia que ella interpuso para terminar con estas acciones de acoso sexual. El 28 de junio de 2012 se presentó la queja. El expediente comienza a guardar polvo en un archivero gris, debido a que la denuncia fue puesta ahí "por falta de elementos". Ella tiene que seguir soportando, día a día, las miradas de acoso y acercamientos de su compañero de trabajo debido a que, según la dependencia, "la persona denunciada permaneció en su lugar de trabajo".

Ella lo había conocido en la Dirección General del Servicio Público de Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El contacto diario hizo que primero fueran amigos, después novios y, unos meses más tarde, contrajeron matrimonio. Años después, ella decidió separarse de su esposo, aunque todavía seguiría siendo su compañero de área en el Inegi. Sin embargo, él no aceptaba eso, por lo que la acosaba, hostigaba, gritaba e insultaba en las instalaciones federales. Las vejaciones hicieron que la trabajadora se decidiera a interponer una denuncia. Pero esto no sirvió de nada, puesto que las autoridades competentes decidieron archivar su denuncia. El argumento que presentaron fue: "por falta de elementos".





