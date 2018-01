Cancelará Trump Programa de Protección Temporal para salvadoreños

WASHINGTON, EU.-

La administración del presidente estadounidense Donald Trump pondrá fin al Programa de Protección Temporal (TPS) a favor de 200 mil salvadoreños, forzándolos a dejar el país para el 2019, de acuerdo con varios reportes de prensa.

El eventual anuncio por parte del Departamento de Seguridad Interna (SDHS), pondrá fin a la protección que Estados Unidos otorgó en 2001 a inmigrantes indocumentados de este país, después de que su nación fue afectada por varios terremotos.

Citando fuentes oficiales, los diarios The New York Times y The Washington Post dieron a conocer esta mañana por separado que esta decisión, de la cual se dieron a conocer razones, se sumará a otros programas similares que han sido cancelados por el presidente .

En noviembre pasado el gobierno estadounidense anunció la cancelación del TPS para 59 mil inmigrantes haitianos quienes sólo podrán permanecer en el país 18 meses adicionales, y después tendrán que salir o enfrentar el prospecto de ser deportados.





