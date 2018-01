Vigilan regreso a clases en GP

HOY VUELVEN A LAS AULAS MILES DE ALUMNOS

El siglo de torreón

El Siglo de Torreón

La Dirección de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio montará un operativo para orientar y vigilar este regreso a clases, ya que hoy lunes los padres de familia vuelven a la rutina de acudir a las diferentes escuelas a dejar sus hijos, por lo que tiende a incrementarse el tránsito vehicular.

El director de la corporación, Luis Wiley Manjarrez informó que dicho operativo arrancará poco antes de las siete de la mañana de hoy lunes ocho de enero, ya que es el día en que concluye el período vacacional de invierno y retoman sus actividades académicas los estudiantes de nivel básico y medio superior de La Laguna de Durango.

Explicó que los elementos de Tránsito se ubicarán en los alrededores de las escuelas, principalmente en las que se ubican en el Centro de la ciudad o en cruceros de mayor afluencia vehicular.

"El objetivo es dar mayor fluidez a la circulación y vigilar que se respete el reglamento de Tránsito y Vialidad por parte de los automovilistas, ya sea para prevenir accidentes o el congestionamiento vial que pueda generar conflictos entre los conductores; además se aplicarán multas de ser necesario", argumentó.

El funcionario comentó que durante el reinicio de clases, suele ser común que se presenten este tipo de problemáticas, ya que en ocasiones no salen de casa con tiempo y tienen prisa por llegar.

Por tal motivo, Wiley Manjarrez exhortó a los padres de familia para que tomen sus precauciones, que salgan con el tiempo suficiente de sus hogares y planeen este regreso a clases, además de manejar con precaución, todo con la finalidad de evitar contratiempos.

Para poder conseguir resultados favorables durante este operativo, el funcionario destacó que es necesario tomar las medidas preventivas que es salir temprano de sus viviendas, manejar con precaución, respetar los señalamientos, los límites de velocidad establecidos en cada vialidad y el reglamento en general.

Existen otras normas viales que deben respetar los padres de familia en las inmediaciones de las escuelas como no estacionarse o detenerse en doble fila, no invadir espacios para personas con discapacidad, no bajar a los pequeños en doble fila ni sobre la calle, respetar también las reglas de los colegios y escuelas.

Finalmente, exhortó a todos los automovilistas a ser también prudentes y pacientes, ya que debido a esto, en el trayecto también se incrementa el tránsito.

