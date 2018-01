Exigen justicia por la muerte de periodista

CIUDAD DE MÉXICO

Familiares, amigos y compañeros de trabajo de José Gerardo Martínez, editor de El Universal, no entendían cómo, en cuestión de minutos, dos delincuentes arrebataron una vida entregada a su barrio, cómo asesinaron al joven de 35 años a quien todos querían por su buen humor, a aquel que siempre estaba dispuesto a dar todo por el prójimo; al muchacho que todo el tiempo se preocupaba porque en su colonia no hubiera delincuencia.

La fila para despedirlo era enorme. Entre los que se acercaron para dar el pésame a los familiares estuvo la señorita Perla Ealy Díaz, Directora de Suplementos Especiales de El Universal, y el joven Gabriel Alatriste. En punto de las 14:00 horas del domingo sus vecinos se postraron en la humilde vivienda adornada con flores, inciensos, veladoras, su fotografía y música.

"Todos conocemos a Gerardo aquí, no se metía en ningún problema. Algunos desde niño lo vimos crecer y mire nada más como acabó. Malditos cobardes. Sé que ahora no es momento para reclamar ni nada, pero no se vale, todo el barrio le prometimos justicia, queremos que atrapen a los desgraciados que le hicieron eso y que se refundan en la cárcel", comentó doña Carmen, quien atiende la carnicería justo en la esquina de la casa de Gerardo.

Su hermano agradeció a los asistentes y pidió que convivieran un rato más todos en su casa. Los asistentes dijeron confiar en las autoridades, por lo que no descartan que en las siguientes semanas se den a conocer noticias alentadoras sobre la detención de los responsables.





Tristeza. Familiares, amigos y compañeros de trabajo de José Gerardi Martínez le dieron el último adiós. (EL UNIVERSAL)

