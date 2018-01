Denuncian presencia de hielos con éter en antros de Durango

DURANGO.-

DURANGO







COMENTAR

A las oficinas de Inspectores Municipales han llegado quejas y señalamientos de jóvenes que en algunas fiestas y/o bares en las que los organizadores o administradores suelen poner éter u otra sustancia a los hielos, con lo que drogan a jovencitas.

Omar Martínez Aispuro dejó en claro que a ellos no les consta porque no son una autoridad que pueda hacer esos tipos de pruebas químicas a los hielos, pero que seguido, cuando llegan a clausurar fiestas en domicilios con venta de alcohol, muchos jóvenes les señalan que algo le ponen a los hielos porque jovencitas que no consumieron licor suelen salir drogadas solo con tomar refresco con hielo o por tomar un par de bebidas salen en estado de inconsciencia.

Ver más: Denuncian hielos con éter en antros de Durango

Bebidas. En fiestas privadas con venta de alcohol o en bares suele presentarse mucho la venta de bebidas preparadas con hielo, pero al hielo le ponen éter u otra droga. (ARCHIVO)

Etiquetas: DROGAS

Más de Durango

... Anterior Siguiente ...