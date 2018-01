EU arma a fuerza naval mexicana

El gobierno de Estados Unidos autorizó la venta a México de misiles Harpoon Block II RGM-84L, misiles tácticos Block II Roiling Airframe (RAM) y torpedos ligeros MK54 Mod 0, por un costo aproximado de 98.4 millones de dólares, reveló la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa en un comunicado difundido antier viernes en su portal.

Según esta información, el gobierno de México solicitó seis misiles RGM-84L Harpoon, que tienen un sistema avanzado contra medidas electrónicas y puntería mejorada; 23 misiles tácticos RAM y seis MK 54, además de explosivos AA98 y municiones de práctica, entre otras cosas. La venta, de acuerdo con el comunicado "respaldará la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un socio estratégico".

Recuerda que México "ha sido un socio fuerte en el combate al crimen organizado y a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas".

La venta de estos sistemas antibuque, añade la agencia, "incrementarán significativamente y fortalecerán las capacidades marítimas de la Marina".

"México pretende usar estos artículos de defensa y servicios para modernizar sus fuerzas armadas y expandir su apoyo naval y marítimo, acorde a los requerimientos de seguridad nacional, y sus esfuerzos para combatir a las organizaciones criminales", menciona el comunicado.

La agencia también indica que México quiere usar sus sistemas de armas para sus buques Sigma 10514 y señala que el país no ha comprado este tipo de sistemas en el pasado.El documento aclara que la venta de estos misiles "no alterará el equilibrio militar básico en la región" y que la venta de este armamento aún no está totalmente concluida.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...