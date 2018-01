Lobos BUAP quiere aullar en la Comarca Lagunera

TORREÓN, COAH.-

Con la intención de sumar puntos hoy en el Corona, los Lobos BUAP arribaron ayer a la Comarca para enfrentarse a Santos Laguna.

En voz de su técnico, Rafa Puente Jr., los universitarios buscan un doble objetivo en el Clausura 2018, meterse a los 8 primeros lugares de la clasificación general y de paso salvarse de la quema del descenso.

"Nosotros seguimos teniendo como objetivo primario conservar la categoría, pero estamos concientes de que la mejor forma de acceder a este objetivo es estar peleando por estar entre los ocho mejores", dijo.

El joven timonel indicó que son mesurados en ese aspecto, ya que enfocarán todo su esfuerzo en conseguir la permanencia, esperando en el mediano plazo, aspirar a cosas distintas.

"Somos mucho de ponderar nuestras virtudes, conocemos a Santos, sus ventajas y sus defectos. Venimos a hacer un partido fieles a nuestro estilo, buscando ser protagonistas, tener la pelota, tratar de presionarlos y desde el minuto uno tratar de ofenderlos".

Puente Jr. indicó que en un deporte de conjunto y en una liga tan pareja, si no hay determinación, garra, convencimiento y trabajo en equipo, es difícil trascender.

"Pero siempre será fundamental que la calidad acompañe a todo esto, tenemos un plantel equilibrado. Nosotros siempre buscamos analizar al rival, encontrar sus fortalezas para tratar de inhibirlas y tomar en cuenta cuáles son sus debilidades para con nuestro juego buscar lastimarlos".

Previo a su arribo a Torreón, el mediocampista lagunero Juan Carlos Medina, quien está a un partido de cumplir 350 en el máximo circuito, expresó su satisfacción por llegar a la marca.

"Es algo que le agradezco a Dios, principalmente, me motiva mucho el cumplir esta cantidad de partidos, y me compromete a seguir trabajando fuerte y me ilusiona cumplir muchos partidos más".

Aseveró que se siente satisfecho por la trayectoria que tiene el balompié, luego de surgir del Centro de Sinergia Futbolística (Cesifut) de Ciudad Lerdo.

"Con el paso del tiempo, con los partidos vas madurando muchas cosas, en este momento que llega esta cantidad de partidos es cuando más te cae el veinte, que ha valido la pena de trabajar muy fuerte y cuando no ha tocado jugar tener paciencia, lo que me deja muy claro es que siempre mis objetivos han sido muy claros, tengo muchas ganas y deseos de seguir cumpliendo muchos partidos más y consiguiendo objetivos, tanto grupales como individuales".

El "Negro" confesó que siempre ha tratado de decirles a los jóvenes que se le han acercado en un momento a pedirle un consejo, es que no dejen de soñar.

"Es muy importante que tengan sueños, que tengan objetivos y para cumplirlos solamente está el trabajo en el día a día, la disciplina, la entrega y si es algo que les gusta, como en mi caso, el futbol que traten de disfrutarlo y entregarse al máximo".

Concluyó que el partido ante los Guerreros será fundamental para comenzar el camino hacia la permanencia.

"Todos sabemos que Santos es un rival muy complicado, una cancha difícil, pero creo que el equipo se ha preparado muy bien, tuvimos muy buen tiempo para estar preparando el torneo, hicimos una muy buena pretemporada, el grupo está motivado y muy ilusionado para empezar con el pie derecho".





Juan Carlos Medina firmó algunos autógrafos a su llegada. Lobos BUAP quiere aullar en la Comarca Lagunera

