Streaming se llena de oro

Por ello tampoco es de extrañar que ese impacto se vea reflejado con mayor frecuencia en las entregas de premios. Este año las nominaciones a los Globos de Oro son testigo de ello, ya que de las cinco producciones que compiten por obtener la estatuilla a Mejor Serie de Drama, tres de ellas provienen de los servicios online, dos por parte de Netflix y una más de Hulu.

El año pasado The Crown -que este año vuelve a competir- se coronó como la Mejor serie y este año busca repetir. En la parte de las series de comedia, el streaming también tiene presencia, de las cinco nominadas dos pertenecen a online, Master of none (Netflix) y The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video).

Series de Drama

Crítica: 93% de aprobación

Nominaciones: Dos (Mejor Serie y Actriz)

Premios: Desde que se estrenó ha ganado 17 premios entre ellos dos Golden Globes en 2017 a Mejor Serie y Actriz para Claire Foy.

Relevancia: Considerada la producción más cara de Netflix, la serie sobre Isabel II de Inglaterra hizo historia el año pasado al coronarse como la Mejor Serie Drama, siendo la primera serie streaming en lograrlo. Este año buscará repetir el suceso al competir a Mejor Serie de nuevo.

The Crown

Nominadas a Mejor Mini Serie Van por un premio: Van por un premio: Big Little Lies: Es producida por Reese Witherspoon y narra la aparente 'vida idílica' de unas madres adineradas de california. Fargo: Basada en la película del mismo nombre, dirigida por los hermanos Cohen en 1996, la serie va en su tercera temporada. The Sinner: Jessica Biel es una madre joven que mata a un hombre a plena luz del día y sin motivos aparentes. Feud: Bette and Joan: Serie que narra la riña de Joan Crawford y Bette Davis en el filme What ever happened to Baby Jane? Top of the Lake: Elisabeth Moss es la detective 'Robin Griffin', quien investiga la desaparición de una niña de 12 años embarazada.

