CABAÑUELAS VIDA CAMPIRANA

Hoy es domingo 7 de enero y acabamos de concluir las festividades navideñas con el reciente festejo de Día de reyes y como ya es costumbre en este espacio hablaremos de LAS CABAÑUELAS.

Las cabañuelas se presentan durante el mes de enero y por muchísimos años fue la manera en que nuestros antepasados se guiaban para conocer por anticipado el comportamiento del clima durante el año mes por mes.

Las cabañuelas corren del 1 al 12 de enero representando progresivamente los meses de enero a diciembre del 13 al 24 los meses son volteados o sea de diciembre a enero y del 25 al 30 son 2 meses por día, es decir el 25 son los meses de enero y febrero hasta llegar al día 30 con los meses de noviembre y diciembre y finalizamos con el día 31, en el cual los meses corren por horas de la 1 a las 12 horas son los meses de enero a diciembre y de las 13 a las 24 horas los meses son volteados, o sea de diciembre a enero.

Hoy que es día 7 está representando el mes de julio, se presumía que el comportamiento del clima a través de las cabañuelas era un indicativo de cómo sería el mes en cuestión por ejemplo, si el día 1 de enero se presentó frío, lluvioso o cálido, así se presentaría para ese mes del año actual, y me refiero a las cabañuelas y su comportamiento climático en tiempo pasado, ya que desde mi muy particular punto de vista las cabañuelas ya no son guía para las actuales generaciones, primeramente porque son desconocidas por la mayoría, especialmente por los jóvenes y sobre todo porque ya no son precisas debido a las múltiples agresiones que le hemos hecho al planeta que se ha revertido en el cambio climático y un sinnúmero de efectos dañinos como sequías, inundaciones, daño a la capa de ozono, pérdida de especies animales y vegetales y muchos otros daños con los que la madre naturaleza se ha manifestado.

Hasta no hace mucho tiempo las tierras de temporal se preparaban para realizar los cultivos con mucha esperanza por parte de los campesinos y recibir la bendita lluvia, la cual ya no llega oportunamente como antaño.

Ahora se presentan las lluvias, tolvaneras, días nublados y soleados, pero ya no de forma precisa por los efectos del cambio climático ya mencionado.

Estimado amigo lector, pese a lo anterior estamos en un mundo aún bello, pero que podemos rescatarlo, salvarlo y hacerlo cada día mejor porque recordemos que el mundo no es nuestro, sino que lo tenemos prestado de nuestros hijos, hay que devolverlo no igual, sino mejor. Un bello y digno lugar para vivir, observemos la naturaleza y son las hormigas, las aves, el canto del gallo, el sol, la luna, las nubes y más las que nos dirán de forma precisa el clima, más preciso que el canal del tiempo.

Cambiando de tema y relacionado con los incrementos que se han estado realizando y que han encarecido drásticamente a la vida; a propósito con lo anterior nos enfrentamos ante una buena oportunidad para que dentro de los propósitos de año nuevo tengamos un cambio de actitud en bien del medio ambiente de nuestro bienestar y de nuestra economía, yo quiero proponerle a usted mi amable lector que juntos retomemos viejas sanas y buenas costumbres para eficientar el gasto familiar especialmente para quienes viven en el sector rural, y que en la mediad de lo posible produzcamos nuestros propios alimentos a través del establecimiento de huertos familiares, la crianza de animales de traspatio, contar con un cocedor para cocer pan y otros alimentos aprovechando la leña que hay en el campo con lo cual se ahorrara combustible, hacer conservas, mermeladas y hasta aprovechar la energía solar, muchísimas cosas podemos realizar para rescatar estas prácticas que paulatinamente se fueron perdiendo en las familias, muchas de estas también las hacían nuestros antepasados aun viviendo en la ciudad… actualmente todo esto lo realizan las familias de menonitas, quienes siendo extranjeros esparcidos en gran parte del mundo han venido a nuestro país a ponernos la muestra de que aun en circunstancias adversas hacer producir el campo y nuestros propios alimentos si se puede, solo tenemos que tener mucho pero mucho amor a la tierra y hoy más que nunca estamos muy urgidos de producir nuestra propia alimentación, de manera sana, económica, nutritiva y siempre a nuestro alcance; a últimas fechas el mundo ha perdido áreas agrícolas muy importantes por desastres naturales y estamos ante una oportunidad de oro para ser protagonistas de nuestra propia producción ¿Qué les parece?... no importa si vive en la ciudad o si cuenta con un espacio reducido… estén pendientes ya que próximamente habré de invitarles para una interesante charla con expertos en este tema.

Finalmente les recuerdo la importancia de los valores, los cuales son esenciales

Para construir un México mejor, es fundamental algo que lamentablemente no conocen muchos de nuestros actuales gobernantes que suelen ser indolentes ante la necesidad que prevalece en nuestro país; tenemos que retomar las costumbres de antaño para redignificarnos como personas y como país porque México está urgido de ciudadanos que cambiemos la historia con nuestros actos y así el rumbo de nuestro patria… Porque ¡YA BASTA! de tanta apatía, de tanta negligencia, de tanta inconformidad, de tanta corrupción, de tanta pereza, de falta de valores y de ganas de vivir en un país como México que es grande y nos ofrece TODO.

En cada uno de nosotros esta llevar amor y felicidad y eso es parte de nuestra misión en la vida, practiquémoslo día a día en este año que recién comienza Nuevamente Feliz Año 2018 porque con la ayuda de TODOS este será un año maravilloso.

"Y recuerde, siempre adelante porque para atrás, ni para agarrar vuelo".

Cada obra de amor, llevada a cabo con todo el corazón, siempre logrará acercar a la gente a Dios.

Madre Teresa de Calcuta.

"COMUNICAR ES SERVIR".

