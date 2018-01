Trump dice ser un ‘genio estable’

WASHINGTON, EU.-

En el libro Fire and Fury se menciona que sus consejeros ponen en duda la aptitud del magnate

El presidente Donald Trump, presentado en un nuevo libro como un líder incapaz de comprender la magnitud de su cargo en la Casa Blanca, acudió a Twitter ayer para defender su aptitud mental y jactarse de su inteligencia, diciendo que es "inteligente de veras" y un "genio estable" Trump publicó una serie de tuits desde el retiro presidencial de Camp David, en Maryland, unas horas antes de celebrar reuniones sobre la agenda legislativa de 2018 con líderes republicanos en el Congreso y miembros de su gabinete.

Este fue su contraataque más reciente contra el libro del escritor Michael Wolff "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Fuego y furia: la Casa Blanca por dentro). El libro hace un retrato despectivo del 45º presidente de Estados Unidos, mostrándolo como un hombre indisciplinado con el temperamento de un niño que en realidad no quería ganar la Casa Blanca y que pasa las noches comiendo hamburguesas en la cama, mirando televisión y hablando por teléfono con sus viejos amigos. El libro cita también al antiguo estratega en jefe de Trump, Steve Bannon, y a otros consejeros prominentes que ponen en duda la aptitud del presidente.

Trump contestó que él no tiene nada de eso.

Tuiteó que sus detractores están "acudiendo al viejo manual de Ronald Reagan para chillar sobre la estabilidad mental y la inteligencia".

El presidente aseguró: "En realidad, a lo largo de mi vida, mis dos virtudes principales han sido la estabilidad mental y ser, o sea, inteligente de veras".

Trump agregó que haber pasado de un empresario exitoso a estrella de un show reality de televisión a presidente en su primer intento "no calificaría como inteligente, sino como genial... y en verdad un genio muy estable". Trump, que ahora tiene 71 años, fue el presidente de mayor edad al asumir. Ronald Reagan tenía ocho meses menos.





Sencillo. Trump se definió como "un genio" en contra las especulaciones sobre su capacidad.

