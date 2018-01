Esperan contienda cerrada

INTERNET Y LAS REDES SOCIALES TENDRÁN UN PAPEL MUY IMPORTANTE EN LOS COMICIOS

El Siglo de Torreón-AEE

La carrera presidencial comenzó. Desde el pasado 14 de diciembre, con el arranque de las precampañas que concluyen en marzo, el proceso electoral 2018 enfila hacia una meta: ganar la jornada del primero de julio próximo, cuando los mexicanos votarán por sus candidatos a 3,406 cargos de representación, entre ellos la Presidencia de la República.

Dado que aún no concluye el proceso de recolección de firmas de los candidatos independientes a la Presidencia, que por primera vez en la historia podrán contender por el máximo cargo de gobierno, hasta ahora son tres los candidatos seguros: José Antonio Meade, de la alianza PRI-PVEM-Panal; Andrés Manuel López Obrador, que va por Morena en alianza con el PT y el evangélico Partido Encuentro Social, y el panista Ricardo Anaya como abanderado de México al Frente, que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Ellos contenderán por el voto de 88 millones de mexicanos registrados en el padrón electoral, que son 9 millones más que hace 6 años. No obstante, habrá que esperar las predicciones de la abstención, que creció de 22.84% en 1994 a 41.45% en 2006 y bajó a 36.92% en 2012, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral (INE).

Habrá que considerar un factor más en esta elección y es el uso de Internet y las redes sociales, consideran investigadores. Ya en la elección federal anterior, "6 de cada 10 electores siguieron las campañas presidenciales de 2012 a trave→ s de Internet y 43% de los usuarios asigno→ una influencia considerable a este medio en las elecciones", analiza la académica Paola Ricaurte en su investigación "Tan cerca de Twitter y tan lejos de los votantes", elaborada en 2013.

En las elecciones de este año, por lo tanto, habrá que ver cuánto aumenta el nivel de influencia de las redes sociales en los votantes. Por lo pronto, ya hay pronósticos. "Vamos a entrar en un proceso electoral y a unas campañas electorales donde quien gane la elección o quien pierda la elección va a ser a partir de su capacidad de comunicar estratégicamente su mensaje y promocionar su imagen a través de las redes sociales", dijo en una conferencia José Luis Vargas Valdez, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Mientras esto sucede, el país tendrá que esperar por una nueva revisión de la ley electoral para regular el uso de internet en campañas, pues la vigente (de 2014) no previó estos fenómenos.

El proceso electoral de 2018 será el más grande, caro y complejo en la historia de México, de acuerdo con el INE, que este año dispone de un presupuesto de 24.2 mil millones de pesos para costear las elecciones. La cifra incluye 6.7 mil millones de pesos para los 9 partidos políticos y los candidatos independientes, y la organización de las elecciones federal y locales en 30 estados -con excepción de Baja California y Nayarit-, que significarán la instalación de 156,000 casillas en todo el país.

Habrá en juego 3,406 cargos de elección popular, lo que significa 60% más que en la elección de 2012, cuando estuvieron en juego 2,127.

El proceso pone en juego 80% de la composición política del país, que incluye votaciones para Presidente, 500 diputados, 128 senadores, 9 gubernaturas, legisladores de 27 congresos locales y 1,596 ayuntamientos. Son en total 629 cargos federales y 2,777 locales.

En esta elección además los mexicanos en el extranjero podrán votar por Presidente y senadores y emitir voto en elecciones locales si nacieron en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán. En todas estas entidades habrá elección de gobernador, así como en Tabasco y Veracruz.

De 2015 a la fecha, el mapa político nacional ha cambiado. Ese año tres partidos (PRI, PAN y PRD) dominaban en los congresos locales. Para 2017 eran seis los que participaban en los legislativos locales, de acuerdo con el Informe Legislativo 2017, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Ya veremos cómo cambia la conformación después de julio de 2018. Por lo pronto, en el ámbito federal ya están amarradas las alianzas entre partidos. Como es costumbre, PRI, PVEM y Panal irán juntos con José Antonio Meade; PAN, PRD y Movimiento Ciudadanos formaron México al Frente, que llevará como candidato a Ricardo Anaya, y Morena va con el PT y el PES para apoyar a Andrés Manuel López Obrador.

AMLO, EL RIVAL A ALCANZAR

Las encuestas todavía colocan a López Obrador a la cabeza en la intención del voto, pero el PRI confía que Meade subirá en las preferencias conforme avance el reloj electoral y sume apoyos. Por lo pronto, cuenta con su muy cercano amigo Ernesto Cordero, senador del PAN, para ganar el respaldo de los panistas que le han vuelto la espalda a la alianza electoral de su partido con el PRD y el Movimiento Ciudadano.

Allí una de las fortalezas del ahora exfuncionario federal, el primero en la historia reciente de México que no ha necesitado de militancia en un partido para arribar a una candidatura presidencial.

Tal vez porque nada hay en este momento que despierte más desconfianza a los ciudadanos que los partidos políticos. En este momento, sólo 9% de los mexicanos confía en ellos, lo que los coloca en su peor nivel en 22 años, de acuerdo con los resultados de la encuesta anual Latinobarómetro 2017.

Esta desconfianza, sin embargo, no hace mella en el nombre de López Obrador, que va por su tercera candidatura presidencial a los 63 años recién cumplidos. Será el de mayor edad en esta contienda, pero es el mejor posicionado hasta ahora entre los jóvenes. De acuerdo con una encuesta del periódico Reforma del pasado 4 de diciembre, el líder de Morena concentra una preferencia de voto de 34% entre los mexicanos de 18 a 29 años, de 32% entre los de 30 a 49, y de 27% entre los de más de 50 años.

En todos los segmentos de población López Obrador ocupa el primer lugar, mientras Meade se ubica en el tercero, con porcentajes que van de 15% entre los ciudadanos de 18 a 29 años y de 30 a 49, y de 22% entre los de más de 50 años.

Pero todavía es muy pronto para prever lo que sucederá en los siguientes meses de esta batalla electoral sin cuartel para ocupar la Presidencia de 2018-2024.

Andrés Manuel López Obrador

En la política desde los años 70, López Obrador ha tenido una exposición pública constante durante sus 41 años de carrera política.

Protagonizó junto con el panista Felipe Calderón la contienda electoral más cerrada en la historia del país, que perdió por 0.62% de la votación. Llevó su protesta postelectoral de los tribunales a las calles de avenida Reforma con un plantón que mantuvo durante 48 días y le ganó la animadversión de amplios sectores de la capital del país. Después se proclamó "presidente legítimo", con una especie de gabinete "sombra".

En 2012 volvió a contender por la Presidencia, apoyado por una alianza entre PRD, PT y Movimiento Ciudadano que llamaron Movimiento Progresista. Perdió la elección en la que contendió contra la panista Josefina Vázquez Mota y el priista Enrique Peña Nieto, quien ganó con 38.21% de la votación. López Obrador vino de atrás en las preferencias para colocarse en el segundo lugar con 31.59% de los votos.

Renunció al PRD en 2012 para fundar Morena en 2014, y con él se llevó a amplios sectores perredistas. En su primera participación en las urnas, en las elecciones intermedias de 2015, Morena se llevó 8.37% de la votación nacional, al ganar en 14 distritos electorales y colocarse como tercera fuerza en estados donde antes el PRD había sido la fuerza de izquierda.

En el último capítulo de un folleto que lanzó junto con el documental Esto soy, de Epigmenio Ibarra, ha afirmado lo siguiente: "...si la mayoría de la gente dice que no me quiere gobernando o los de la mafia del poder nos lo impiden, entonces sí me iría literalmente a La Chingada (la quinta de su propiedad en Tabasco). Es mi plan B: refugiarme en este lugar maravilloso".

José Antonio Meade

Con experiencia en gobierno durante los últimos tres sexenios, José Antonio Meade arriba a la candidatura presidencial sin pasado partidista, pero con el apoyo de priistas y panistas: sus amigos desde los años de colegio y por relaciones de familia.

Con raíces irlandeses, la familia Meade ha tenido experiencia en el servicio público. Dionisio Alfredo Meade y García de León, padre del ahora precandidato priista, fue funcionario en la Secretaría de Hacienda, diputado priista entre 1997 y 2000 y subsecretario de Gobernación durante el gobierno panista de Fox. Por el lado de su madre, su tío abuelo Daniel Kuri Breña fue uno de los fundadores del PAN en 1939.

Dioniso, uno de sus ocho hermanos, fue subgerente de Política Financiera y Comercio Internacional en el Banco de México (1977), donde trabajó durante tres años. También tuvo cargos en la Secretaría de Hacienda, en la Cámara de Diputados, Banco Somex y la Secretaría de Gobernación. Desde 2001 es asesor de la junta de Gobierno del Banco de México. Su hermano Lorenzo Joaquín fue secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y preside la Asociación de Exalumnos del ITAM.

De modo que la función pública y las relaciones políticas de familia, en el ámbito de gobierno, hace fuerte a Meade como candidato. Es el único funcionario público que ha ocupado seis cargos como secretario de Estado al frente de cuatro secretarías en dos sexenios consecutivos.

Su carrera en el gobierno comenzó en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) en los noventa y en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), cuando su padre era el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados.

Pero su arribo a las grandes ligas ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón, cuando fue designado como coordinador de asesores del entonces titular de Hacienda, Agustín Carstens. Dos años después ya había alcanzado la subsecretaría de Ingresos posteriormente la subsecretaría de Hacienda con Ernesto Cordero como titular.

Durante ese período destacó en momentos graves del gobierno de Calderón. Primero en 2008, cuando Carstens propuso la aplicación del IETU (Impuesto Especial a Tasa Única), en medio de un clima político enrarecido por la cerrada elección de 2006. Después en 2010 con el incremento de impuestos. "Fue quizá el momento más drástico que atravesamos", recordó Mikel Arriola, uno de los más cercanos colaboradores de Meade, en una entrevista. "Había mucha tensión en el Congreso, una posición internacional que se inclinaba por medidas tributarias más laxas y especialistas que calificaron de paranoica la reforma fiscal de ese año". Por el inestable entorno internacional, el paquete económico tuvo que modificarse tres veces entre septiembre y noviembre de ese año. Pero la decisión permitió a México recuperar más rápido su ingreso tributario y su solidez macroeconómica, por encima de países europeos, aseguró Arriola.

El desempeño de Meade durante aquellos años le valió su designación como titular de Energía en 2011 y ese mismo año su pase como secretario de Hacienda. Desempeñó el cargo hasta el 1 de diciembre de 2012, cuando el priista Enrique Peña Nieto lo nombró su canciller hasta agosto de 2015. Después pasó por Desarrollo Social y de nuevo a Hacienda en 2016, como relevo de su amigo Luis Videgaray, con quien compartió estudios en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Piezas claves para Meade en este momento, Cordero ya dijo que su colaborador sería un buen presidente, y antes Videgaray lo consideró un mexicano con una trayectoria impecable y alta preparación.

Ricardo Anaya

Licencia en derecho, maestro en derecho fiscal y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ricardo Anaya es el precandidato más joven y de corta trayectoria política.

No obstante, su despegue ha sido acelerado: en un período de tres años, entre 2012 y 2015, ocupó tres cargos de relevancia en la política: coordinador de la bancada del PAN y presidente de la Cámara de Diputados, así como líder nacional de su partido. Ocupó el cargo hasta el pasado sábado, cuando renunció para registrarse como precandidato del bloque opositor Por México al Frente, que integran PRD, PAN y Movimiento Ciudadano.

A punto de cumplir 39 años en febrero de 2018, Anaya comenzó su carrera política en Querétaro, su estado natal, donde nació en 1979. Allí, fue director del Instituto Municipal de la Juventud en 1997 y luego, en el año 2000, candidato a diputado local. En 2003 se convirtió en secretario particular del entonces gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón. Hacia el final de la administración local asumió la coordinación de Desarrollo Humano, que equivale a una secretaría de Desarrollo Social.

Llegó al Congreso local en 2009 y fue coordinador de su bancada. De allí, en entre 2010 y 2011 se desempeñó como presidente del PAN en Querétaro y después pasó al Gobierno federal como subsecretario de Planeación Turística en la Secretaría de Turismo federal, cuando Gloria Guevara Manzo estaba al frente de esa dependencia durante el gobierno de Felipe Calderón.

Su despegue definitivo en la política ocurrió en 2012, al llegar a la Cámara de Diputados y tres años después ganar la presidencia nacional del PAN, convirtiéndose en el líder más joven después de Felipe Calderón.

Fue el vocero de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota y antes coordinó en 2009 la campaña a la gubernatura de Querétaro de Manuel González Valle, quien perdió frente al priista José Calzada.

Ha enfrentado la oposición abierta de la ahora expanista y aspirante presidencial Margarita Zavala y de su marido, el expresidente Felipe Calderón, quienes lo han acusado de las rupturas en el PAN, lo que ha abierto la posibilidad de que los panistas "rebeldes" otorguen su apoyo al candidato del PRI, José Antonio Meade.

