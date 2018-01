Cambio en México debe ser audaz, insiste Anaya

CIUDAD DE MÉXICO.-

El precandidato del PAN a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que el cambio que el país necesita debe ser audaz e inteligente, como el que propone la coalición “Por México al frente”.

Durante un acto en Tlaxcala, el aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que la opción de cambio no es Andrés Manuel López Obrador, con ideas viejas y fracasadas.

Acompañado por su esposa Carolina y por liderazgos de los tres partidos que integran dicho frente, el aspirante a candidato opinó que el régimen económico, político y social en México está agotado y hoy el país no va por el camino correcto.

La gente tiene razón cuando dice: "tengo trabajo, pero me pagan muy poco, no me alcanza para sacar adelante a mi familia", consideró al referirse al salario y a la llamada "cuesta de enero".





