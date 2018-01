Parten la rosca al estilo MasterChef

TORREÓN, COAH.-

La tradicional rosca de Reyes reunió de nueva cuenta a Ángela y 'Chema', exparticipantes del programa

"El es Melchor, el es Gaspar y el otro Baltazar", dice una canción de dominio público acerca de Los Reyes Magos que anoche visitaron los hogares de miles de personas: no dejaron oro, ni incienso ni mirra; pero sí dulces, juguetes, ropa y dinero.

El Siglo de Torreón celebra hoy el Día de Reyes en compañía de sus lectores y de Ángela Aranda y José María Valdez, exparticipantes de MasterChef México.

Los chefs partieron una suculenta rosca y la compartieron con el personal de esta casa editora así como con varios clientes que se encontraban poniendo anuncios. El momento fue muy divertido para todos.

Aranda comentó que las roscas se hacen con harina, levadura, mantequilla, azúcar, yemas de huevo, huevos enteros y fruta caramelizada. Ella dijo que además de esos ingredientes le agregaría canela.

"Chema" explicó que en Ciudad de México y gran parte del sur del país se celebra mucho más el Día de Reyes en relación a estados como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora que se encuentran cercanos a Estados Unidos.

"Acá en el norte somos más de Santa Claus y la Navidad. El Día de Reyes, como es sabido, es una tradición que proviene de nuestros colonizadores, los españoles. Allá -en España-, hoy es día inhábil y hacen un desfile muy hermoso", dijo el gomezpalatino.

Ambos chicos contestaron preguntas acerca de Melchor, Gaspar y Baltazar. ¿Quiere saber qué dijeron?, a leer se ha dicho.

ÁNGELA

Con la familia de mi mamá. Somos pocos, nos juntamos, cenamos rosca y si a alguien le sale el niño Dios pues a cumplir con los tamales.

En enero de 2016.

No, la verdad no, para qué les miento.

Siempre han sido muy generosos, no podría recordar uno en especial, sin embargo, siempre me traían algo que complementara algún regalo de Navidad. Una vez, Santa me trajo una Barbie y los Reyes me trajeron su casita.

Un departamento en la Ciudad de México, un buen trabajo y el tercero que sea sorpresa.

Que tengan un bonito día, que lo disfruten con su familia y que coman mucha rosca.

JOSÉ MARÍA

En esta ocasión la voy a pasar en la Ciudad de México, así que festejaré como lo hacen allá.

El año pasado me tocó partir seis roscas en la universidad en la que trabajaba más la de mi casa, o sea, siete en total y me salieron cinco muñequitos, o sea que me tocaron cinco bendiciones.

En la Universidad no, me hice pato, pero en mi casa sí hicimos tamales el dos de febrero.

Más que obsequios lo que me gusta es que he estado en familia cada seis de enero, a excepción de éste. Quiero decirles que el seis de enero es importante para mí porque es el día en el que casaron mis padres y el día en el que nació mi abuelo qepd.

Salud, dinero para pagar la renta ahora que vivo en Ciudad de México y que mi mamá siga regañándome y estirándome las orejas durante muchos años más.

Señores, señoras, señoritas, chavos, raza… a todo el pueblo lagunero les mando un abrazo y no se olviden de convivir en familia".







