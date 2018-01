América le entra a la moda 'francesa'

AP

- El delantero francés Jérémy Ménez emigrará del futbol turco para enrolarse con el club América de México, que ayer lo anunció como su cuarto fichaje para el torneo Clausura 2018 que arranca más tarde.

Ménez, de 30 años, arriba procedente del Antalyaspor de Turquía, donde jugó los últimos seis meses.

América no dio a conocer más detalles sobre el fichaje.

"Feliz y orgulloso de poder ser parte del club más grande de México", escribió Ménez en su cuenta de Twitter. "Prometo a todos los azulcremas darlo todo por esta camiseta. Nos vemos muy pronto".

El técnico del América, Miguel Herrera, dijo que el debut del artillero francés está planeado hasta la tercera fecha, mientras tramita su visa de trabajo y se adapta a la altura de la capital.

"Me gustan los jugadores europeos porque son tipos que cumplen, que trabajan, son muy profesionales y se matan por el objetivo, él es un tipo que ha mostrado su calidad", dijo el "Piojo" Herrera. "Pero nosotros buscamos jugadores importantes para el club que aporten, no tanto por el nombre sino que me llene en lo que busco y lo que necesita el club, de nada sirve un jugador mediático si no funciona".

Horas después del anuncio de Ménez, el América confirmó el fichaje del colombiano Andrés Ibargüen, quien llega después de jugar los últimos seis meses con el Racing de Argentina.

Ibargüen, de 25 años de edad, fue parte del plantel del Atlético Nacional que fue campeón de la Copa Libertadores en 2016.

América, que junto con Chivas es el equipo más laureado del país con 12 campeonatos, aún podría fichar al delantero holandés Luuk de Jong.

"(De Jong) es uno de los que interesa, es un nueve, un jugador de área rematador con ambas piernas y va bien de cabeza, mide un metro y noventa, además aguanta bien la pelota ", explicó Herrera. "Hay negociaciones que tiene el club pero hasta que no estén aquí los jugadores no se puede decir nada".

Ménez debutó con Sochaux de su país, en donde también defendió las camisetas del Mónaco, París Saint-Germain y Burdeos. Fue campeón de liga en dos ocasiones con París Saint-Germain.

Fuera de Francia jugó para la Roma y con el Milán.

Ménez se une a su compatriota André-Pierre Gignac, quien milita en Tigres, como los únicos jugadores galos en participar actualmente en la liga mexicana. Después de Gignac, Tigres también apostó por el francés Andy Delort, quien no tuvo éxito y regresó a su país.

Gignac, que juega en Tigres desde 2015, ha tenido una destacada participación ayudando al equipo a ganar tres títulos de liga, incluyendo el último en el Apertura 2017.

Con el fichaje, el América espera curar una sequía de goles que lo aquejó la temporada pasada, especialmente en la liguilla, donde no pudo anotar un solo gol en cuatro partidos y quedó fuera en las semifinales. Incluyendo la temporada regular, las Águilas cerraron el torneo con una racha de 370 minutos sin marcar.

Ménez e Ibargüen se unen a Henry Martin, Víctor Aguilera y el estadounidense Joe Corona como los nuevos refuerzos de las Águilas.

América dio a conocer que el delantero Oribe Peralta renovó su contrato, por lo que su vínculo con el cuadro capitalino se alargó hasta el 2020.

Desde el semestre anterior comenzaron las negociaciones entre la directiva del cuadro de Coapa y el atacante, las cuales llegaron a este acuerdo.

El conjunto que dirige Miguel Herrera se presentará en el certamen mañana, cuando visite la cancha del estadio La Corregidora donde medirá fuerzas con Querétaro.

El fichaje con América del mediapunta francés Jérémy Ménez se sumó al de los extranjeros con buen historial, algunos importados de Europa.

