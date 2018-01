Suma acusación de violación

Ciudad de méxico.- El cantante Nick Carter nuevamente fue acusado por una seguidora de violación. Se trata de una mujer de iniciales A.J., quien denunció al intérprete ante la policía por haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando era menor de edad.

La información publicada de manera exclusiva por el sitio Radar Online revela que en 2003 el miembro de Backstreet Boys ofendió y agredió sexualmente a una persona entre 12 y 16 años.

El medio accedió al informe del Departamento de Policía Regional del Sur en Pennsylvania, zona donde vivía la presunta víctima. Luego fue transferido al condado de Monroe, lugar donde se desarrollaron los hechos. El documento indica que A.J. dijo que Carter debía ir a la cárcel por el delito. "A.J. avisó que hubo dos ocasiones en que fue invitada a Marathon para quedarse en la propiedad de Carter".

"A.J. visitó a la familia Carter en agosto de 2003, y en octubre de 2003 hasta noviembre de 2003. Ella admitió que todos en la familia Carter creían que ella tenía 18 años porque ella nunca les dijo lo contrario", continúa el informe.

La mujer confesó que había tenido encuentros sexuales con el intérprete en tres ocasiones. "La primera vez fue en el agua, la segunda vez en el autobús y la tercera vez en el bote de Nick. Ella señaló que nunca le dijo "no" o actuó como si no quisiera tener relaciones sexuales. A.J. también afirmó que nunca usaron ningún tipo de protección y que ella no está tomando pastillas anticonceptivas", se indica en el escrito.

Las fiestas a las que asistía A.J. junto a Nick Carter involucraban "drogas y alcohol". La presunta agredida afirmó que "la primera vez que ella y Nick tuvieron relaciones sexuales había estado bebiendo", pero "sabía lo que pasaba. "Ella dice que la segunda vez que tuvieron relaciones sexuales, ella también había estado bebiendo pero que aún sabía lo que estaba sucediendo".

El documento policial sostiene que tenían sexo oral, pero A.J. explicó que "no quería practicar sexo oral con Nick". "Siguió preguntando una y otra vez hasta que ella lo hizo", dice la confesión. "Ella dijo que no se opuso. La tercera y última vez, A.J. dice que estaba muy embriagada, hablaba mal y no podía caminar muy bien".

La mujer también aseguró haber tenido relaciones sexuales con Aaron, hermano de Nick y también cantante. El artista, de 30 años, le comunicó a la policía que conocía a la mujer porque se había quedado por varios meses en la casa de ellos admitiendo, de igual forma, haber intimado con ella, al igual que el integrante de Backstreet Boys.

Meses atrás, Nick Carter fue acusado de violación por otra mujer, la cantante Melissa Schuman. En noviembre, la intérprete dijo que la estrella del pop la forzó a practicarle sexo oral cuando ella deseaba llegar virgen al matrimonio.

Ante la acusación, Carter negó todo. "Melissa nunca me expresó cuando estuvimos juntos o en ningún otro momento que algo que hicimos no fue consensuado. Es contrario a mi naturaleza y a todo lo que aprecio causar daño o incomodidad intencionalmente a alguien", remató en una declaración.

