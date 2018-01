Preocupa aumento de energéticos en región

CLAUDIA LANDEROS

El Siglo de Torreón

Preocupa a comerciantes de Gómez Palacio el constante incremento que han sufrido desde hace un año los energéticos como el gas, gasolina y diésel, ya que repercute en su economía y la de las familias de la región.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Gómez Palacio, Luis Felipe del Rivero Ibarra, señaló que con la Reforma Energética se esperaba que los costos estuvieran controlados, sin embargo, no ha sido así y esto ha repercutido en todos los sectores, no exceptuando al comercio establecido.

"Estos primeros meses del 2018 se tornan más complicados que otros años, ya que debido a los aumentos que se estuvieron dando en forma gradual durante todo el 2017, en la actualidad están por los cielos", comentó.

Pese a que el aumento ha sido paulatino, no deja de representar una afectación para la ciudadanía, ya que gradualmente los costos han crecido hasta en un 60 por ciento. "Es muy preocupante esta situación; el precio del kilo de gas LP es de 22 pesos actualmente y hace un año costaba alrededor de 14 pesos y en el caso de la gasolina, era de unos 13 pesos y ahora está casi en los 18 pesos", destacó.

Explicó que con esta situación, es inevitable para los negocios incrementar sus precios al público, pero a su vez se genera una baja en la demanda de los productos que comercializan, teniendo como resultado bajas ventas. "A esto, las familias le agregan el pago de impuestos y otros asuntos pendientes, por lo que representa una fuerte carga económica para la población, lo que hace que la cuesta de enero sea más complicada".

Del Rivero Ibarra señaló que esta Reforma Energética, no está favoreciendo a los mexicanos, ya que no se refleja en beneficios, aquellos que de inicio se prometieron, llevando a una situación de difícil control para el pueblo.

El presidente de Canaco en Gómez Palacio, destacó que no sólo para ellos es complicada la situación, sino para todos los sectores productivos y de la sociedad, ya que no se contempla cuándo puedan dejar de incrementarse los costos y mientras tanto, lo que no crece son los salarios en el país.

El siglo de torreón

Cuesta de enero. El comercio establecido también sufrirá los primeros meses con los aumentos a energéticos.

Más de Gómez Palacio

... Anterior Siguiente ...