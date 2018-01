QR acusa quebranto de Roberto Borge de 3 mil mdp al erario

CANCÚN, Q.ROO.-

El daño patrimonial directo que reclama Quintana Roo del exgobernador, Roberto Borge, por el remate territorial de 22 terrenos en Cozumel, Tulum, Cancún y Riviera Maya, asciende a los tres mil millones de pesos, que podría alcanzar los 11 mil millones de pesos, debido al valor comercial de los inmuebles, indicó el gobernador del estado, Carlos Joaquín González.

"De manera directa son alrededor de poco más de tres mil millones de pesos, pero si lo llevamos a valores comerciales, a valores reales actuales, puede alcanzar hasta 10 mil u 11 mil millones de pesos. Además hay otras denuncias que tienen más recursos", indicó el gobernador del estado, Carlos Joaquín González.

En el ámbito federal el exmandatario es acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) como probable coautor del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en la modalidad de ocultamiento de bienes producto de una actividad ilegal, lo que se tradujo en un desfalco por 900 millones de pesos.

El mandatario estatal manifestó que existen posibilidades de que se reparen los daños, no sólo en el tema del fuero federal sino del fuero común. Reconoció que la extradición y el proceso iniciado es "apenas otro paso en un caso que llevará tiempo".

"Sabemos que seguramente podremos recuperar algunos de esos recursos y por eso estamos llevando a cabo los procedimientos en la búsqueda de poder reparar, en algo, ese daño patrimonial al estado ya sea en la recuperación de los terrenos o en el pago de los mismos", expresó.

El ejecutivo del estado se dijo tranquilo ante la presencia de Borge Angulo en México y subrayó que las acciones emprendidas en su contra tienen que ver con la justicia y no con "rencores políticos", como acusan los allegados al exgobernador.

"Lo que buscamos es que se haga justicia, que Quintana Roo y la gente del estado la tenga. Están equivocados (los que hablan de venganza), tal vez ellos lo sientan así y crean que actuamos de la misma manera pero no es así. Quizá no escucharon la solicitud de justicia de la sociedad y creo que es muy claro. No es un tema de rencores es un tema exclusivo de Justicia", afirmó.





El mandatario estatal manifestó que existen posibilidades de que se reparen los daños, no sólo en el tema del fuero federal sino del fuero común. Reconoció que la extradición y el proceso iniciado es "apenas otro paso en un caso que llevará tiempo". (ARCHIVO)

Etiquetas: Roberto Borge

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...