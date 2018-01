Piden a Riquelme 'sacar manos' del Congreso

El siglo de torreón

FABIOLA P. CANEDO

EL SIGLO DE TORREÓN

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Coahuila, Marcelo Torres Cofiño, se refirió a las declaraciones del gobernador Miguel Riquelme, quien dijo que la guerra política podría paralizar al Congreso: "no sé a qué Congreso se refiera. El de Coahuila estará muy activo vigilando su gestión y evitando que deje la entidad como quedó Torreón. En todo caso, quien intentó amarrar las manos a la nueva Legislatura es el gobernador. Él sí que quisiera que no actuáramos.

"Sabemos que no le gusta la posibilidad de que fiscalicemos y que le cuidemos las manos, pero si el señor no cae en la tentación de cometer actos corruptos, pues no hay problema alguno. Por otra parte, si las iniciativas que mande en verdad son para beneficio de los coahuilenses, mal haríamos los diputados en oponernos; pero, si lo que está pensando es en seguir robando al Estado, como hicieron sus patrones los Moreira, entonces va a topar con pared", expresó.

El también secretario general del PAN dijo que su bancada exige al gobernador que saque las manos de la vida legislativa.

"Que deje de tirar la piedra y esconder la mano. ya basta de sus hipocresías, si en verdad le interesa trabajar en favor de Coahuila, lo primero que debe hacer es respetar la autonomía del Congreso", expuso.

Dijo que el PRI sindicalizó a personal afín para que el Ejecutivo estatal controlara al Congreso estatal.

Local. El coordinador del PAN pidió que el gobernador "saque las manos" del Congreso.

