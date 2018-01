Sin temor a la prueba de ADN

AGENCIAS

Ciudad de méxico.- No hay fecha que no se cumpla y tras realizarle la prueba de ADN al pequeño Matías con la finalidad de confirmar que Julián Gil es su verdadero padre, la venezolana Marjorie de Sousa asegura que no tiene nada que temer.

La ex pareja sentimental se reencontró en el Instituto de Ciencias Forenses para realizarle la prueba de ADN al niño de once meses con la finalidad de confirmar que Julián es el padre del menor.

Así, Marjorie y Julián por fin pudieron cruzar palabra sin intermediarios luego de varios meses de disputa legal por la manutención de Matías Gregorio.

En palabras a los medios, la venezolana indicó: "No tengo nada que temer (tengo) la conciencia tranquila. (...) Siempre hemos intentado llegar a un buen acuerdo. No era necesario llegar a esto", señaló.

Por su parte, al finalizar la prueba de paternidad Gil dejó entrever que por fin hay un guiño de paz entre ellos: "Pudimos hablar unos minutos Marjorie y yo, lo que dijimos se queda entre nosotros, sólo les puedo decir que tendrán buenas noticias pronto", declaró el actor de 47 de edad años cuando salió del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, lugar donde se les hizo el test de paternidad reclamado por el argentino para demostrar sin duda alguna que él es el papá del niño.

Los resultados de la prueba se darán en los próximos días, aunque hasta el momento no se ha reveló el día en que será.

