'Tenemos que comprar tubitos para la sangre'

RECIBEN A MUJERES QUE DARÁN A LUZ CON LISTA DE MATERIAL QUE NECESITAN

"Tenemos que comprar hasta los tubitos para la sangre, quieren ayudar a los pobres, pero los pobres estamos bien endrogados con todo los que nos piden". Mientras la dirección general del Hospital General de Torreón dice que se tiene un registro del 40 por ciento de abasto y la Jurisdicción Sanitaria VI asegura que hay entre un 20 y 30 por ciento de insumos y medicinas, las mujeres que están a punto de dar a luz y que llegan al área de Urgencias de este nosocomio, lo primero que reciben es una lista del material que tendrán que comprar para poder ser atendidas.

"María", -como prefirió que la llamáramos-, es originaria del municipio de San Pedro y llevó la madrugada de ayer a su hija, con dolores de parto.

Le pidieron: diez ampollas de Oxitocina, dos jeringas de 20 mililitros, 2 jeringas de 10 mililitros, un tubo azul para muestra, una caja de ketorolaco, insulina, compresas, un tubo morado para muestras y un cistoflo. Además de esta adquisición, tuvieron que pagar 500 pesos de una ambulancia para el traslado. Hasta las 12 del día de ayer, ya llevaban casi dos mil pesos gastados y la joven, aún no se aliviaba.

"Y ni salen a darnos razón, son bien vivos, nos dan estos papelillos con el material que tenemos que comprar, pero como no nos dan una receta médica. El gobierno no ayuda, mi hija llegó y la recibieron en una camilla sin sábanas, toda pelona, en puro hule, le tuve que poner la cobijita que traemos para cuando nazca el bebé, oiga, no tienen ni una jeringa, ¡no es posible!", dijo la mujer, en tono molesto.

Ortega Rodríguez aseguró que por el momento, la indicación es recurrir a las compras directas.

Mencionó que las principales necesidades en la institución "es lo de batalla, suturas y sobre todo antibióticos inyectables para hospital, es lo que más nos hace falta".

Declaró que la ocupación en el hospital cayó de un 90 a un 70 por ciento; lo atribuyó a la temporada decembrina.

Sin definir En crisis. En crisis. ⇒ Dirección general reporta 40 por ciento de abasto, pero la Jurisdicción Sanitaria VI dijo que se encuentran entre un 20 y 30 por ciento. ⇒ Usuarios siguen comprando material de curación y personal médico se coopera para adquirir medicinas. ⇒ Siguen a la espera de que el Gobierno de Miguel Riquelme Solís nombre a un secretario de Salud en Coahuila.

Internados. Las sábanas son de los principales faltantes en el Hospital General de Torreón.

