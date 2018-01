Trata Trump de callar a Bannon y detener la publicación de libro

WASHINGTON, EU.-

WASHINGTON, EU







COMENTAR

Los abogados del presidente de EU, Donald Trump, trataron hoy sin éxito de detener la publicación de un libro sobre su mandato y amenazaron a su exasesor, Steve Bannon, con acciones legales si no deja de criticar al mandatario, en medio de un duro enfrentamiento entre los dos exaliados.

Un día después de que Trump anunciara su ruptura con Bannon por haber criticado a su hijo en un nuevo libro, el ex estratega jefe de la Casa Blanca trató de contener la furia del mandatario al asegurar que "nunca nada se interpondrá" entre él y el presidente.

"Estamos tan a favor de su agenda como siempre", dijo Bannon, que ahora trabaja para la publicación ultraconservadora Breitbart News, en una charla con una emisora de radio, horas después de afirmar, en otro programa, que consideraba a Trump "un gran hombre".

Bannon, considerado el principal enlace de Trump con el movimiento populista que le impulsó al poder, perdió este miércoles el favor del presidente después de que salieran a la luz unas declaraciones en las que calificaba de "traición" la reunión con rusos que mantuvo en 2016 el hijo del mandatario, Donald Jr..

Trump valoró hoy los elogios de Bannon, y dijo que "obviamente" su exasesor había "cambiado de actitud bastante rápido", porque le había calificado de "gran hombre".

Pero el presidente, que este miércoles acusó a Bannon de haber "perdido la cabeza", no dio señales de estar dispuesto a reconciliarse con él, y aseguró que ha cortado el contacto: "No hablo con él", afirmó a los periodistas desde el Despacho Oval.

Mientras, un abogado de Trump envió la noche del miércoles a Bannon una orden de "cese y desista" para que el exasesor deje de hacer declaraciones que violen el acuerdo de confidencialidad que firmó al convertirse en jefe de campaña a mediados de 2016, y le advirtieron de una posible acción legal "inminente" en su contra.

El abogado de Trump, Charles Harder, también pidió al autor del libro en cuestión, Michael Wolff, y a su editorial que "desistan de cualquier publicación, revelación o diseminación" de la obra, por considerar que contiene múltiples declaraciones difamatorias sobre el presidente y su familia.

"Estamos investigando numerosos comentarios falsos y sin base que ha hecho usted sobre el señor Trump", informó el abogado del presidente al autor de la obra.

Sin embargo, lejos de amedrentarse, la editorial responsable del libro, Henry Holt & Company, anunció hoy que permitirá que varios mayoristas comiencen a venderlo este viernes, en lugar del próximo 9 de enero, la fecha que estaba prevista, debido a la "demanda sin precedentes" que ha suscitado la obra.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, no quiso aclarar hoy si el equipo legal del presidente planeaba demandar al autor del libro o a la editorial, aunque afirmó que esperaba que la obra no se publicara.

"Este libro es una completa fantasía, lleno de cotilleo propio de los tabloides" y de "alegaciones falsas y fraudulentas", aseguró Sanders en su conferencia de prensa diaria.

El libro está basado en entrevistas con altos funcionarios de la Casa Blanca, asegura que el objetivo de Trump no era llegar a ser presidente e imponerse a la candidata demócrata Hillary Clinton, sino potenciar su marca; y detalla el caos en el Ala Oeste durante los primeros meses de Gobierno del mandatario.

Por otra parte, la disputa entre Trump y Bannon puede aproximar al mandatario al aparato tradicional del partido republicano, liderado por el senador Mitch McConnell, dado que el ex estratega jefe ha prometido perjudicar a ese ala mediante la elección, en las legislativas de noviembre próximo, de candidatos más radicales.

Bannon, que había prosperado hasta ahora como defensor de la agenda populista de Trump desde fuera de la Casa Blanca, perdió hoy además, a raíz de su disputa con el presidente, a su principal garante financiera, la multimillonaria Rebekah Mercer.

"Mi familia y yo no nos hemos comunicado con Steve Bannon en muchos meses y no hemos proporcionado apoyo financiero a su agenda política, y no apoyamos sus acciones y declaraciones recientes", dijo Mercer en un comunicado.





Trump valoró hoy los elogios de Bannon, y dijo que "obviamente" su exasesor había "cambiado de actitud bastante rápido", porque le había calificado de "gran hombre". (EFE)

Etiquetas: steve bannonDonald Trump

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...