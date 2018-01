Exigen PAN y PRD todo el peso de la ley y proceso en prisión para Borge

CANCÚN, QUINTANA ROO.-

Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en Quintana Roo exigieron que se aplique "todo el peso de la ley" en contra del exgobernador del estado, Roberto Borge Angulo, quien fue extraditado de Panamá a México acusado por los delitos de Operaciones con Dinero de Procedencia Ilícita, Peculado, Desempeño Irregular de la Función Pública y Aprovechamiento Ilícito del Poder.

Los dirigentes de ambos partidos Juan Carlos Pallares y Jorge Aguilar Osorio, del PAN y PRD respectivamente, coincidieron en que las autoridades deben incautar las propiedades y bienes del exmandatario para garantizar la reparación del daño causado al estado.

Pallares, particularmente, demandó que Borge sea juzgado como cualquier ciudadano "sin la protección de instituciones, autoridades, ni políticos". Llamó a la sociedad a seguir de cerca el proceso en contra del exejecutivo del estado.

"Es necesario reconocer el trabajo que hasta hoy han realizado las autoridades al capturar al peor traidor de Quintana Roo, quien no solo se burló de las necesidades de los ciudadanos, sino condenó al estado a frenar su desarrollo económico".

El militante albiazul añadió que Borge no actuó solo, por lo que también deberán rendir cuentas sus presuntos cómplices, entre ellos exfuncionarios y prestanombres como César Celso González Hermosillo y Melgarejo, socio mayoritario de la naviera "Barcos Caribe", constituida en el 2012; así como María de Lourdes Pinelo Nieto, empleada del padre del exgobernador contra quienes también hay órdenes de aprehensión.

Su homólogo en el PRD se refirió a la reparación del daño por los más de 10 mil millones de pesos que, presuntamente, Borge Angulo desvió de 2011 a 2016.

Al coincidir en que el imputado no debe ser protegido, ni sus actos, quedar impunes, subrayó que debe enfrentar su proceso desde la cárcel.

"Esperamos que Roberto Borge no goce de ninguna prebenda política o legal que pudiera beneficiarle durante el proceso y por eso exigimos todo el peso de la ley, pero no sólo hacia el exgobernador, sino para todos los exfuncionarios que participaron en el saqueo al estado. Le pedimos al juez que no le otorgue libertad bajo caución, pues sería un error dejarlo en libertad con el riesgo de que intentará huir otra vez de la justicia", declaró.

No obstante, Aguilar Osorio, reconoció que el nuevo sistema de justicia penal otorga garantías a los presuntos culpables por lo que existe la posibilidad de que Borge enfrente el proceso judicial en libertad, como ha sucedido con otros exservidores públicos.





