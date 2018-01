Denuncian mal trato a paciente

INTERPUSIERON QUEJA EN COMISIóN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

"Me lo mataron, me lo mataron", dice Lizbeth Valenzuela entre gritos y lágrimas. Está velando a su padre quien falleció el 2 de enero; según la familia, por la mala atención médica brindada en la Clínica 51 del Seguro Social, de Gómez Palacio.

El día del deceso, Lizbeth Valenzuela, había acudido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para interponer la queja por el trato recibido y las negligencias cometidas por algunos doctores y enfermeras en contra de Vicente Valenzuela, su padre y que en ese momento lo tenían al borde de la muerte.

Narra que el ingreso fue el jueves 28 de diciembre a consecuencia de una caída que sufrió y que le afectó una rodilla. Años atrás el hombre había sido operado de la rodilla y desde hacía un mes, tenía dificultades para caminar.

Después de la caída, su padre presentó fiebre y dolor intenso en la pierna por lo que le hablan a la Cruz Roja para pedir la atención médica. Los paramédicos les dicen que su glucosa está elevada y lo trasladan a la Clínica 51 del Seguro Social, donde era derechohabiente.

Ahí cuenta que aguantaron burlas, malos tratos y falta de atención médica pues hubo días que no lo revisaban.

"Le ponen un suero los doctores y se van. Pasan dos horas y mi papá empieza a temblar. Dentro de mi desesperación pido ayuda, le digo a una enfermera y me dice que busque al doctor, el doctor había salido, buscamos a otro doctor y se estaba tomando un café, buscamos a otros doctores que eran internistas, pero estaban platicando".

El hombre comenzó a empeorar, por lo que la familia sube a dirección y quien estaba encargado ordena la atención urgente.

Según Valenzuela después del reporte empiezan con malos tratos de enfermeras y doctores, uno de ellos fue identificado.

Al siguiente día, su padre es dado de alta sin darles un diagnóstico ni retirar el catéter del brazo, y según la familia, sin que el hombre estuviera recuperado.

Ese día Lizbeth Valenzuela hace una publicación en redes sociales denunciando el mal trato. Al siguiente día, el sábado 29 su padre recae y vuelve a la institución de salud.

"Cuando lo pasan a piso nadie va a revisarlo. A las 10 de la noche mi papá pierde la razón y yo le pregunto a la enfermera que qué pasaba. Mi hermana y yo hablamos con el coordinador, le pedí que hablara con su personal, que tal vez mi error fue haber hecho la denuncia pública, pero yo no hablaba de todo el personal, sino sólo de algunos. Él me dijo que me iba a apoyar".

El coordinador envió a un traumatólogo quien descubrió una fuerte infección en la rodilla no tratada y le practican más estudios en los que le resulta el "corazón crecido" y aire en el estómago.

Entre domingo y lunes las visitas son escasas, "a mi papá lo brincaban, iban doctores, pero a ver otros pacientes".

El martes 2, el hombre es enviado a Rayos X. "Mi mamá ve que agarran a mi papá y lo avientan como un animal. No se dieron cuenta que mi mamá iba con él y dicen: mira ese pinche viejo es. Cuando sale de Rayos X mi papá sale con dificultad para respirar, una doctora va y lo checa, dice que mi papá casi no tiene oxígeno y les dice: qué inhumanos son, cuánto tiene aquí y no se han dado cuenta- La doctora hizo lo posible fue un ángel, pero mi papá murió".

Con la mirada fija hacia el féretro dice: Mi papá no revivirá, pero no quiero que le pase a otras personas, hay gente que se queda callada, no es justo que por exigir mis derechos me lo hayan tratado así, son personas no animales y eso deben tenerlo presente siempre, sino que se vayan porque ese lugar no es para ellos.

Despiden. Vicente Valenzuela fue velado ayer; la familia culpa a la mala atención dada por el IMSS.

