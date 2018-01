'Necesario, aumentar el precio al kilo de tortillas'

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

De uno a dos pesos más podría ser el ajuste en el precio de la tortilla en La Laguna de Durango, debido a que continúan en aumento los costos de insumos principalmente el gas, la energía eléctrica y la gasolina.

A lo largo del año pasado, fueron incrementando paulatinamente los costos de los insumos y este es un ajuste necesario, según indicó el presidente de los industriales de la Masa y la Tortilla, Fernando Zúñiga Hernández.

Destacó que en los últimos dos años, han tenido que cambiar alrededor de 60 tortillerías en la región, debido a que no es sostenible el negocio y muchos de ellos no han realizado los ajustes en los precios para no afectar al consumidor y quedan sin solvencia para mantenerse.

Además, otro de los principales problemas al que se enfrentan actualmente es la competencia desleal, ya que muchos de los más grandes industriales suelen incluso hasta bajar sus costos considerablemente, lo cual afecta al resto de los negocios, sobre todo a los mas pequeños.

Zúñiga Hernández, destacó que esto, aunado al incremento gradual de los diferentes insumos, es lo que ha generado el cierre de muchos negocios de este giro en los últimos dos años.

En ese sentido, señaló que hace falta una correcta regulación, llegar a acuerdos para establecer precios equitativos, para que el negocio sea rentable, ya que la situación podría mejorar para todos los tortilleros, pero para ello considera que debe intervenir las autoridades.





El año pasado fueron incrementando paulatinamente los costos de los insumos. (ARCHIVO)

