Desea hacer un buen papel

La actriz Nicole Vale indicó que pese a tener mucha responsabilidad por interpretar a Silvia Pinal en una de las etapas de su bioserie, también está muy emocionada porque considera que es un reto muy importante en su carrera.

"Estoy muy nerviosa, es raro porque es entre nervio y emoción, pero estoy segura que va a quedar algo muy bien hecho porque así trabaja Carla Estrada, al frente de este proyecto estoy segura que va a ser un éxito", destacó en entrevista.

Expuso que en Silvia Pinal… frente a ti, representará a la actriz en un rango de edad de entre los 14 y 25 años, la cual es una mujer con ángel, muy simpática, alegre, fuerte, apasionada de su trabajo, así como cariñosa y amorosa con su familia, entre otras características.

"Ella tuvo por ahí muchos amores importantes que no pudieron concretarse o ni terminaron tan bien, ella sufrió mucho por amor y también porque le dieran el lugar que ella se merecía porque es una gran artista", platicó.

Mientras que entre otras de las adversidades que enfrentó Silvia, mencionó que fue una chica muy rebelde porque tenía muchas ganas de ser actriz y a su papá no le parecía tanto, por lo que tuvo que luchar un poco contra eso.

"Van a ver también las películas donde estaba con "Tin Tan", con Pedro Infante, de la época de oro del cine mexicano que además yo tuve el placer de poder verlas todas y me fascinaron, me encantaría que regresaran a hacer cine como lo hacían en esa época, ¡qué bonito era!", expresó.

Recordó que el proyecto tardó un rato en concretarse y aunque en un principio, cuando se detuvo el arranque, se puso triste, estaba segura de que se realizaría "porque los tiempos de Dios son perfectos y Carla me lo dijo", compartió.

En torno a sus padres, de quienes heredó el gusto por la actuación, mencionó que si bien es una responsabilidad, ellos están orgullosos con lo que hace, ya que desde chiquita su papá (el fallecido Raúl Vale) la apoyaba, al igual que su mamá Arlette Pacheco, quien está feliz por este proyecto.

"Sé que ellos saben que es lo que más me gusta hacer en el mundo, y no siento presión por ese lado, más bien me siento muy orgullosa de dónde vengo, de saber que vengo de una familia de grandes, y sé que van a estar contentos", comentó.

Notimex

Más de Vale Anhela destacar Anhela destacar ⇒ Nicole Vale lleva 18 años de carrera artística. ⇒ Participó en la telenovela Caer en tentación. ⇒ También se le vio en la obra Hoy no me puedo levantar.

Emocionada. Nicole Vale se encuentra feliz de poder participar en la serie de Silvia Pinal.

