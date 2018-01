'Nos dejaron sin nada', dice presidenta del DIF

SEñALA QUE NO HAY PAPEL HIGIÉNICO NI AGUA POTABLE

Luego de rendir protesta como presidenta honoraria del DIF Torreón ante su esposo el alcalde Jorge Zermeño, Astrid Casale lamenta que le hayan dejado las instalaciones de Ciudad DIF sin servicio de agua potable y ni siquiera papel sanitario, así como de unas cuantas computadoras viejas.

"Me lastima mucho que nos hayan dejado sin nada", dijo.

Señala que también el edificio de la Funeraria del DIF "está bastante deteriorado y Casa DIF".

Tras expresar su preocupación porque considera que la administración municipal saliente le dejó las instalaciones de Ciudad DIF desmanteladas, declaró que: "sí hay preocupación, pero yo creo que en equipo vamos a sacar eso adelante. Cuando visité por primera vez la ciudad DIF en efecto, yo la calidez que quiero demostrar ante la gente es que haya vida, que haya calidez, cuadros, plantas algo que la gente sienta acogedor en la dependencia que finalmente es para ellos. Me lastima mucho que nos hayan dejado sin nada, no hay papel de baño, jabón, no hay nada, de entrada esta semana mucha gente está de vacaciones... vamos a aprovechar para acomodarnos".

Casale Frausto junto con Jorge Zermeño realizó un recorrido por Ciudad DIF para que éste las conociera.

En el trayecto señaló que se cayeron algunos plafones de uno de los techos hay filtraciones de agua en el techo de la dirección general y no hay alumbrado público en los alrededores.

"Queremos ver la responsabilidad de los constructores que hicieron esto, la vigencia de la fianza y establecer el riesgo que hay".

Casale Frausto asegura que se seguirá apoyando a los Organismos de la Sociedad Civil (OSC) que si bien por ahora se desconoce el presupuesto disponible para ellas: "yo visité las 48 asociaciones y finalmente quedaron en 58, no me comprometí a subirles esa mensualidad porque no sé con cuánto vamos a contar, pero sí les dije que contaran conmigo para pagarles en tiempo y forma porque no es justo que ellos que nos brindan ayuda y nos aligeran la carga, estén mendigando una ayuda que se merecen".

También expresó que se les vigilará "con lupa".

Por su parte, el alcalde Jorge Zermeño expresó con relación a las condiciones de Ciudad DIF que se va a revisar la colindancia con los terrenos, para limpiarlos y colocar cercas y vigilancia.

Zermeño declaró al tomarle la protesta a la presidenta del DIF que "no queremos una política asistencialista de caridad, sino que haga que la gente por si misma sea autosuficiente".

Espacio Digno Ciudad DIF tiene daños en techos por plafones que se cayeron y un lugar con filtraciones. Ciudad DIF tiene daños en techos por plafones que se cayeron y un lugar con filtraciones. ⇒ Se pedirá a dueños de terrenos aledaños para que los limpien. ⇒ El inmueble no tiene rejas, cercas o bardas que le brinden seguridad. ⇒ Carece de instalaciones para alumbrado público. ⇒ No funcionan las bombas del agua.

Se quejan. Autoridades municipales aseguran que las instalaciones de Ciudad DIF las dejaron sin agua, sin papel sanitario. Carecen de sistema de alumbrado público y no hay seguridad.

