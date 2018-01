Promete AMLO dar paz al país en tres años

IZAMAL, YUCATÁN

El precandidato de Morena a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, arrancó el año con una promesa de precampaña: acabar con la guerra contra el narcotráfico y pacificar al país en sólo tres años.

"A mitad de sexenio ya no habrá guerra y vamos a tener una situación totalmente distinta, diferente, vamos a reducir los índices delictivos, ese es mi compromiso. Yo voy a conseguir la paz, ese es mi compromiso, voy a conseguir la paz y voy a terminar con la guerra, no vamos a continuar con la misma estrategia que no ha dado resultados", dijo el dos veces candidato presidencial.

En entrevista con medios, tras concluir un evento en este municipio, el precandidato presidencial aseguró que en muy poco tiempo se reducirán los índices delictivos a través del crecimiento económico, la generación de empleo y la aplicación de programas de desarrollo social.

"En muy poco tiempo vamos a reducir la delincuencia. En la medida que va a haber crecimiento económico", aseveró.

Propuesta El tabasqueño dará hoy a conocer: El tabasqueño dará hoy a conocer: ⇒ El nombre de quien será su secretario de Seguridad y a los miembros de un consejo en la materia. ⇒ El cual creará Morena de ganar las elecciones de este año.

Postura. López Obrador aseguró que su vida no corre peligro en el proceso electoral y por ello no pedirá resguardo. (EL UNIVERSAL)

