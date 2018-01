Denuncia AMLO privatización

CIUDAD DE MÉXICO.-

En el último día del año, Andrés Manuel López Obrador anunció que de ganar la Presidencia evitará la explotación petrolera en costas de Yucatán y Quintana Roo.

El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, difundió un video en el que señala que en los últimos 30 años Quintana Roo y Yucatán han crecido a tasas de 6 por ciento anual gracias a la actividad turística.

"Y ahora están con la piñata, entregando bloques para la explotación petrolera, ya incluyeron entregar las costas de Yucatán y de Quintana Roo para la explotación de petróleo", aseguró.

"Esto no lo vamos a permitir, quiero dejarlo de manifiesto. Tan luego triunfemos, voy a hablar con (Enrique) Peña Nieto para que se detengan todos estos afanes privatizadores, ya no queremos que se sigan entregando bienes del pueblo, de la nación, a particulares, nacionales o extranjeros".

El tabasqueño grabó el video en el puerto de Sisal, Yucatán, y lo difundió a través de sus redes sociales, a través del cual asegura que se pretender entregar 4 mil 500 kilómetros cuadrados para la explotación petrolera.

Después, en un evento en Hunucmá, también en Yucatán, dijo que la licitación será convocada en 2018 y que de concretarse tendría un fuerte impacto ambiental.

"Yo espero que ya no les alcance el tiempo, faltan seis meses", adelantó.

"No es posible que se llegue a tanta irracionalidad solo por la ambición al dinero, que no les importe el medio ambiente, que incluso no les importe el desarrollo, que no les importe el bienestar de nuestro pueblo y que pongan siempre por delante la ambición al dinero, los negocios", reprochó.

Propone Meade seguir camino

José Antonio Meade, precandidato del PRI-PVEM-Panal a la Presidencia, pidió a sus seguidores mantenerse en el camino que ya han recorrido y continuar el trabajo por México.

A través de un video difundido en sus redes sociales, mandó buenos deseos para el 2018 y aprovechó para pedir el apoyo de sus simpatizantes. A través de Periscope, grabó su visita al convento de Epazoyucan, Hidalgo, sitio que dijo, visitó en compañía de su familia en el último día del año.

"Sin duda nos vamos a preparar para un muy buen 2018", dijo mientras caminaba por el sitio histórico.

"Siempre es oportunidad el fin de año para hacer un balance, para ponderar las cosas por las que estamos contentos, satisfechos para hacer propósitos de lo que queremos cambiar en 2018, para que esos propósitos los hagamos juntos, los hagamos en familia, para que el 2018 nos dé la oportunidad de trabajar de hacerlo en unidad", agregó. El aspirante a la Presidencia pidió seguirlo en el año entrante y hacer en 2018 que México sea un país cada vez más justo y cada vez más próspero.





Alerta. Andrés Manuel López Obrador grabó el video en el puerto de Sisal, Yucatán, donde explicó que se pretende ceder 4 mil 500 kilómetros cuadrados para la explotación petrolera.

