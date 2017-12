Reportan tiroteo en Colorado

A unas horas de que concluya el año, se registró un tiroteo cerca de Denver, Colorado, que habría dejado varios policías heridos.

Medios estadounidenses como Fox News han reportado sobre el incidente, del cual aún se desconoce el saldo.

Aunque las circunstancias del tiroteo aún no son claras, trascendió que los policías respondían a una llamada por un disturbio.

"No estamos dando cifras o su estado en este punto, todavía estamos trabajando en la detención del sospechoso", informó la Policía local.

El departamento del sheriff llamó a los ciudadanos a que se refugien en casas, debido a que el tirador no ha sido detenido.

A Code Red was sent out regarding this incident. Any citizens in the affected area are instructed to shelter in place, avoid windows and stay away from exterior walls. pic.twitter.com/RgutCEqgJA