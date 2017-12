'Córdova solapa fraudes electorales'

MÉRIDA, YUC.-

El precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador anticipó que habrá "conductas fraudulentas, guerra sucia e incluso violencia alentada por sus adversarios", para generar miedo en las elecciones de 2018 por la Presidencia, por lo que acusó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, de ser "empleado de la mafia del poder" y de solapar anomalías.

"Lo más delicado de la elección es la compra del voto y el fraude electoral, y el presidente del INE sabe muy bien quiénes llevan a cabo la compra de votos y quiénes son los que hacen los fraudes electorales; entonces, que no se hagan para otro lado, que no volteen a ver para otro lado", acusó el ex líder de Morena.

Por segundo día consecutivo, el precandidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, que integran Morena, PT y Encuentro Social (PES), arremetió en contra del INE por solapar conductas irregulares.

Aseguró que sus adversarios "van a desatar violencia para que la gente se asuste y no salga a votar" porque eso es lo que les conviene, y todo eso lo sabe el INE. "Habrá guerra sucia para infundir miedo, para atemorizar a la gente y que no salga a votar, lo que hicieron en el Estado de México lo van a repetir", dijo.





