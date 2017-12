Afirma Maduro que dialoga con 'terroristas' de la oposición

CARACAS, VENEZUELA.-

CARACAS, VENEZUELA







COMENTAR

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó hoy de “terrorista” a la oposición, con la cual sostiene un diálogo para buscar una salida pacífica a la crisis que se vive en el país sudamericano.

Maduro confirmó que enviará una delegación a la próxima reunión, prevista para el 11 y 12 de enero en República Dominicana, pero criticó a la representación opositora encabezada por el líder legislativo Julio Borges, a quien llamó “bandido” y "conspirador".

"El 11 y el 12 de enero tenemos diálogo, pero ¿con quién dialogamos nosotros? Con unos terroristas. ¿Qué puede hacer nuestra delegación? Sentarse con esos políticos", señaló el gobernante en el programa "La hora de la salsa", que transmite la radio oficial.

Agregó que la delegación opositora está encabezada por Borges, contra quien pidió la actuación de la justicia por sus actividades “conspirativas”.

"Creo en el diálogo, pero también creo en la justicia, y creo que la justicia tiene que actuar contra gente como Julio Borges, que está en el exterior conspirando para que a Venezuela no le llegue nada, pero no lo va a lograr. Salió del país el 23 de diciembre y no ha regresado. Está conspirando para que nadie le venda nada a Venezuela", aseveró.

El gobierno y la oposición venezolana han mantenido dos reuniones este año en Santo Domingo, la última a comienzos de este mes, con la facilitación del gobierno de República Dominicana y los cancilleres de México, Chile, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas.

Las delegaciones discuten una agenda propuesta por los facilitadores con el fin de buscar una salida pacífica a la crisis del país, agravada por la recesión económica e hiperinflación.

La oposición exige como condiciones la liberación de políticos presos; normas para unas elecciones presidenciales en 2018 equilibradas; acciones para atender el desabastecimiento de alimentos y medicinas; y el respeto a la Asamblea Nacional (congreso) dominada por la mayoría opositora, mientras que el gobierno pide que se reconozca la Asamblea Constituyente como órgano plenipotenciario.

Maduro destacó que el país consiguió la paz en 2017 gracias a que el pueblo participó en tres elecciones nacionales, luego de una ola de protestas opositoras que entre abril y julio pasado dejó más de 100 muertos.





Maduro confirmó que enviará una delegación a la próxima reunión, prevista para el 11 y 12 de enero en República Dominicana, pero criticó a la representación opositora encabezada por el líder legislativo Julio Borges, a quien llamó “bandido” y "conspirador". (ARCHIVO)

Etiquetas: Oposición venezolanaMaduro

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...