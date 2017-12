Colonos bloquean calzada por brote de aguas negras

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Minutos después de las 7:30 de la mañana de hoy viernes, vecinos de la colonia Rincón La Merced realizaron un bloqueo sobre Paseo del Tecnológico y la calzada Hacienda de Torreón para denunciar fallas en la red de drenaje que no han podido ser solucionadas desde hace mes y medio.

Durante la protesta, se colocaron cajas, rejas y algunos costales para impedir el paso de los automóviles.

Los quejosos, manifestaron que de las alcantarillas brotan aguas negras y que algunas personas que se dedican a la venta de alimentos, han dejado de trabajar debido a que "a nadie se le antoja comprar así, vivimos entre un cochinero".

Otras de la problemática son los fétidos olores y las alergias y enfermedades gastrointestinales que ya comenzaron a presentar algunos colonos.

Al lugar, acudió personal del Simas, quien se enfrascó en una discusión con los vecinos argumentando que "una de las problemáticas siempre ha sido la basura...mire, la verdad, si cada quien su pedacito barriera...".

"Yo lo barro todos los días", le contestó una de las afectadas.

-"Pues sí, pero habemos personas que no lo hacemos", dijo la coordinación operativa del Simas a cargo de Francisco Guzmán.

-"Pero tampoco podemos vivir en la cochinada por eso, si la basura es un problema entonces las autoridades deben de ser más estrictas, hay que ser algo, un vecino no va a sancionar a otro vecino porque no barre su banqueta, además el problema no creo que sea la basura más bien que el drenaje es insuficiente, ya no tiene la capacidad".

Guzmán, pidió a los inconformes retirar el bloqueo para no afectar a terceros y les aseguró que no se movería de ahí hasta que llegará un cuadrilla y un camión Vactor para realizar trabajos de desazolve.

Los vecinos indicaron que si no se resuelve está problemática, volverán a tomar las calles.





Durante la protesta, se colocaron cajas, rejas y algunos costales para impedir el paso de los automóviles. (ANGÉLICA SANDOVAL)

Los quejosos, manifestaron que de las alcantarillas brotan aguas negras y que algunas personas que se dedican a la venta de alimentos, han dejado de trabajar. (ANGÉLICA SANDOVAL)

(ANGÉLICA SANDOVAL)

Etiquetas: AGUAS NEGRAS

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...