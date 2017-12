Lo que parecía broma y no lo fue

TORREÓN, COAH.-

El 28 de diciembre se celebra el llamado “Día de los Santos Inocentes”, donde tradicionalmente se acostumbra a hacer bromas, sin embargo 2017 tuvo hechos en los que sin duda, la realidad superó la ficción.

Aquí un recuento de noticias que bien pudieron pasar como “fake news”, pero no lo fueron.

El presidente Enrique Peña Nieto es un protagonista obligado en salir a relucir en titulares que parecieran broma y este año no fue la excepción, pasando de un sismo que sólo él sintió, hasta la lógica de sus matemáticas en las que un minuto es menos que cinco.

En noviembre, el mandatario recibió al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez Rosas y al darle la bienvenida, lo presentó como “el presidente de la República Oriental del Paraguay”.

Uno de sus tropezones más recientes fue en su participación en el foro de la OCDE en París, donde expresó: “[…] México ha tenido, del éxito y del referente que se ha volvido para otras naciones a partir de los cambios que ha alcanzado”.

Aunque a la pasada administración estatal en Coahuila que inició en diciembre de 2011, se le heredó una megadeuda bancaria de 35,700 millones de pesos, en todo el sexenio se pagó alrededor de 19 mil millones de pesos, en su mayoría a intereses, por lo que ésta no bajó, al contrario quedó en 38,000 millones de pesos. Pareciera broma, pero no lo es.

Fuertes lluvias azotaron en octubre a la Comarca Lagunera, dejando fotografías que parecieran broma como el que la estación Nazas del Metrobús que se encuentra en construcción, se convirtiera en una piscina.

En septiembre, un hecho muy peculiar llamó la atención de los laguneros luego de que en Gómez Palacio un taxi chocara contra un Lamborghini. El video causó asombro, tanto que en redes sociales comenzaron a llamar a cooperar económicamente para apoyar al chofer de la unidad del servicio público para pagar, sin embargo el dueño del automóvil de lujo otorgó le otorgó el perdón.

En el estado de Durango, la imprudencia de algunos funcionarios públicos salió a los titulares, como el caso de la ahora extitular del Instituto de la Mujer, María Martha Palencia, quien en una ponencia en la Ciudad de México declaró que "los gordos no son felices" y que "quienes se embarazan de cholos no tienen autoestima".

Sismos en La Laguna y en Durango causaron desconcierto en la región, pero éstos fueron confirmados por el Servicio Sismológico Nacional, primero en San Pedro en septiembre y después en Matamoros el pasado 8 de octubre. Posteriormente se registró una serie de temblores en Rodeo, Santiago Papasquiaro e Indé.

Donald Trump es el personaje que acaparó las noticias “increíbles” con relación con Putin, tuits, así como los calificativos que llegó a utilizar para referirse al líder de Corea del Norte, Kim Jong Un como “gordo y bajo”.

A inicios de diciembre, el mandatario estadounidense tomó una decisión que costaba creer, al dar un golpe a la paz entre israelíes y palestinos al reconocer a Jerusalén como capital de Israel.

El personaje Winnie the Pooh fue censurado en la redes sociales en China, supuestamente por comparaciones desfavorables con el presidente chino, Xi Jinping.

The New York Times reveló que Estados Unidos tiene un misterioso programa para analizar avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (Ovni) que llegó a estar financiado con 22 millones de dólares anuales hasta fines de 2011.

A menos de un mes de ser presentado como refuerzo del Santos Laguna, Jefferson Cuero se resintió de la lesión en el pubis por lo que se canceló su préstamo del club Monarcas Morelia, sin siquiera llegar a debutar en torneo con los Guerreros.

Con estas noticias, ¿necesitas bromas de los Santos Inocentes?





Estos hechos superaron la ficción. (ARCHIVO)

