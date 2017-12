Recolectores de basura bloquean alcaldía

CUERNAVACA, MOR

Trabajadores de la empresa de recolección de basura Transmocasa S.A. de C.V., bloquearon por seis horas los accesos del palacio municipal de Cuernavaca y el acceso vehicular de la avenida Morelos sur, para exigir el pago de su quincena y parte del aguinaldo y acusaron que la alcaldía le debe a la empresa 73 millones de pesos.

Desde las 7:00 horas de este miércoles, los trabajadores bloquearon con camiones las dos entradas al ayuntamiento sobre las calles Nezahualcóyotl y Motolinía, además de la avenida Morelos en el centro de la capital del estado, por lo que se generó un caos vial.

Los empleados llevaron su protesta a la sesión de cabildo, donde se tuvo que hacer un receso de cinco minutos. La pausa fue aprovechada por el alcalde Cuauhtémoc Blanco para salir del salón, pero afuera fue encarado por los empleados, quienes le reclamaron el pago de sus salarios y aguinaldos, a lo que el ex futbolista respondió: "Dile a tu jefe que les pague; a tu jefe ya le hemos pagado, dile que les pague".

Alrededor de las 13:00 horas, Blanco informó que ya había acuerdos con la empresa y aseguró que es un asunto político orquestado por el aspirante del PRD a la gubernatura de Morelos, Rodrigo Gayosso Cepeda; la ex candidata del PRI a la presidencia municipal, Maricela Velázquez, y los hermanos Julio y Roberto Yáñez Moreno, militantes del Partido Social Demócrata (PSD).

"La respuesta ya la tenemos, son cuestiones políticas. No hay adeudo de 73 millones, es mentira. Sí hay un adeudo, pero no de 73 millones. Además ellos [los manifestantes] no trabajan con nosotros, son trabajadores de la empresa y yo estoy en la mejor disposición. Ahorita arreglé el asunto, pero esto son cuestiones políticas", indicó Blanco Bravo.





Caso. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco les adeuda más de 70 millones de pesos por la recolección. (AGENCIA REFORMA)

