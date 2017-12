'¿Por qué no dieron apoyo a Alexa?'

GUADALAJARA, JALISCO

La Fiscalía debe disculparse con los familiares y rendir cuentas por no dar el debido seguimiento a la denuncia de violencia que hizo Alexandra Castellanos Méndez, pidió el Comité de América Latina y el Caribe para los Derechos de las Mujeres (Cladem).

Solo de esta manera, comenzarán a abatir la impunidad en este tipo de crímenes, estimó la coordinadora de Cladem, Alejandra Cartagena.

"Me parece que sí hay que fincar responsabilidades, checar quién hizo su trabajo y quién no lo hizo, nadie rinde cuentas, el día que un funcionario sea sancionado por su mal actuar, porque no hizo su trabajo por omisión, entonces las cosas van a empezar a cambiar.

"¿Por qué no apoyaron a Alexa? ¿Por qué no se llevaron a cabo las medidas necesarias para proteger a Alexa de sus agresores o agresor? Ahí están las consecuencias, una mujer más que es asesinada aun cuando pidió auxilio", cuestionó Cartagena.

Alexandra denunció violencia en redes sociales, y el 5 de diciembre ante la Fiscalía, por lo que supuestamente recibió protección especial mediante una orden del Ministerio Público, pero el 24 de diciembre fue asesinada con arma de fuego y localizada dentro de su auto, en Jardines del Zapote, en Tlajomulco de Zúñiga.

En tanto, la Fiscalía buscará realizar una reconstrucción de sus vínculos para intentar esclarecer su asesinato.

Personal implicado en las investigaciones informó que hasta ayer, se habían realizado seis entrevistas para intentar obtener mayores elementos sobre lo que ella publicó en sus redes sociales, cuando señaló a su ex pareja.

En tanto, a través de redes sociales, amigos y familiares convocaron a una marcha para exigir justicia, que tendría lugar el sábado y saldrá de La Minerva, rumbo a Casa Jalisco.





Víctima. Alexandra Castellanos tenía protección especial por las amenazas y aún así la mataron. (AGENCIA REFORMA)

