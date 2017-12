Cristina Fernández debuta en el Senado con críticas a Macri

BUENOS AIRES, ARGENTINA.-

BUENOS AIRES, ARGENTINA







La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, debutó hoy en su nuevo papel como senadora con críticas al gobierno de Mauricio Macri y una discusión con la vicepresidenta Gabriela Michetti.

Fernández de Kirchner juró como senadora el pasado 29 de noviembre después de haber ganado el cargo en las elecciones de octubre, pero su primera participación en el recinto se realizó este miércoles en plena discusión del presupuesto presentado por Macri.

La exmandataria atrajo los reflectores ya que es la principal líder opositora del país. Su intervención fue transmitida en vivo y en directo por la mayoría de los canales de televisión.

Su arribo al Senado estuvo acompañado por aplausos y gritos de apoyo de decenas de simpatizantes que la esperaban y una vez que ingresó, pidió referirse al proceso de desafuero que enfrentará el próximo año.

El juez Claudio Bonadío procesó y pidió la detención preventiva de la exmandataria, a quien acusó de encubrir a los iraníes implicados en el peor ataque terrorista sufrido en Argentina, denuncia que ella niega y considera parte de la persecución judicial en su contra.

Fernández de Kirchner advirtió que no va a renunciar a sus fueros porque estos representan un privilegio del Parlamento, no de los senadores y diputados de manera personal, además de que no es necesario crear ninguna comisión ex profeso para su tratar su caso.

“Aunque algunos senadores insisten en ese tema, lo que representa un claro avasallamiento de la representación política institucional del país, esta Cámara, con dos terceras partes, puede tratarlo", dijo.

También agregó que el Parlamento, “a través de los fueros, quiere custodiar que la votación, la voluntad del cuerpo no sea alterada por elementos de la política, entonces no pueden ser renunciados por ningún legislador".

Consideró que hay una utilización del Poder Judicial para perseguir, desprestigiar y estigmatizar a la oposición y tratar de diferente manera temas similares entre su gobierno y el de Macri.

Como superó el tiempo de su exposición, la vicepresidenta Michetti, quien preside el Senado, la apuró a que cumpliera el reglamento, pero Fernández de Kirchner le reviró.

"Es notable como su gobierno dice qué oposición quiere, es posible que a usted, al presidente y al oficialismo no le guste el tipo de oposición que hacemos, quiero decirle que a mi no me gusta el gobierno que ustedes hacen, no me gusta nada, pero los votaron y tienen que gobernar", señaló.





Fernández de Kirchner juró como senadora el pasado 29 de noviembre. (ARCHIVO)

