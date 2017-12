Cancelan préstamo de Jefferson Cuero a Santos Laguna

TORREÓN, COAH.-

Los Guerreros del Santos Laguna retomaron esta tarde sus trabajos de pretemporada en Territorio Santos Modelo, luego de gozar de un par de días libres para que los jugadores pudieran pasar las fiestas navideñas junto a sus familias.

Un entrenamiento vespertino en las canchas alternas del cuartel general albiverde fue la actividad designada por el entrenador Robert Dante Siboldi, quien ordenó a sus jugadores la práctica de futbol en espacios reducidos y ejercicios enfocados en el control adecuado del balón.

Pero lo que llamó fuertemente la atención esta tarde fue la posibilidad de que el volante colombiano Jefferson Cuero ni siquiera llegue a debutar con el equipo lagunero, ya que se resintió de la lesión en el pubis que lo había aquejado durante el torneo anterior y que incluso lo marginó de estar en la cancha.

Aunque a la hora del entrenamiento albiverde, la baja de Cuero era sólo una posibilidad, horas más tarde se convirtió en realidad, ya que Monarcas, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer esta noche que la operación de préstamo a Santos Laguna ha quedado cancelada. "Morelia informa que se canceló la operación de préstamo del atacante colombiano Jefferson Cuero al Santos Laguna. En próximos días se determinará el futuro del jugador", posteó el equipo michoacano en su cuenta oficial de la popular red social.

Cuero fue presentado con Santos Laguna apenas el pasado 12 de diciembre y comenzó a realizar la pretemporada con su nuevo equipo, incluso ese día asistió a la sesión especial de fuerza en las Dunas de Bilbao, en Viesca, Coahuila.

Sin embargo, en los días recientes se había ausentado de los entrenamientos y ayer el entrenador Robert Dante Siboldi confesó que "todavía no está definido, pero aparentemente Cuero no podrá estar con nosotros, debido a la lesión que tuvo. Cuando llegó aquí, estaba bien, pero durante la pretemporada tuvo un fuerte dolor en el pubis, lo revisaron y había recaído, así que tendría que estar mucho tiempo inactivo y aunque todavía no está confirmado, podría regresarse a Morelia y nosotros tener una posibilidad de cambio por él", dijo.

