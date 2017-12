En busca del sueño americano

TORREÓN, COAH.-

Luis Espino quiere triunfar en la MLS

Practica el futbol desde que era niño, por divertirse. Pero de un tiempo para acá, Luis Fernando Espino Vázquez ha tomado el deporte en serio.

Tras pasar por las inferiores del Atlas, fue en "el otro lado" donde recibió su primera oportunidad profesional. Luis Espino tiene 20 años de edad y desde hace cuatro meses defiende la camiseta del Sacramento Republic FC, equipo de la USL de los Estados Unidos.

El próximo objetivo: llegar a la MLS.

"Desde niño jugaba futbol, en Piedras Negras. Luego tuvimos que venirnos a Torreón y entre los 11 y 12 años de edad estuve en Santos. A los 15 entré a Cesifut. Ahí duré 4 años, hasta diciembre de 2016", cuenta el futbolista sobre sus inicios. "Luego me fui al Atlas, jugué un torneo y en unas visorías en Cesifut me compraron para la USL".

El mexicano cuenta cómo fue que se enteró que un equipo del vecino país había pagado por sus servicios.

"Me agarró de sorpresa. Ya me había ido, pero en esa ocasión me decidí por Atlas. Luego en vacaciones ya me iba a Acapulco y me hablaron que me reportara, porque me había comprado el Sacramento y me fui.

"Me he sentido muy a gusto, desde que llegué me pusieron a jugar", dice.

"El futbol allá es diferente, más rápido, más fuerza. Hay más exigencia. La afición es muy buena. A nuestro estadio le caben como 18 mil aficionados y por partido van entre 14 y 15 mil. Se está abriendo mucho el futbol allá".

Espino sabe que el único camino para conseguir sus metas es el trabajo y que su carrera apenas comienza. Sin embargo, tiene claro dónde está, a dónde quiere llegar y cómo hacerlo.

"La idea es subir, jugar en la MLS", recuerda. Luego habla de selecciones y llamados.

"Me llegó una convocatoria de México para las selecciones inferiores y no pude ir porque el club no me dejó. Pero siento que si me llegara una de cualquier país, iría con ellos".

En el Sacramento Republic, el jugador que se desempeña como media punta afirma sentirse cómodo. Sin que eso signifique que no le interese el futbol mexicano.

"Me tratan muy bien, como jugadores de Primera División. Nos dan todo. Nos pagan un departamento, donde vivo con un compañero que también es de Cesifut. Hay que trabajar, la familia es muy importante, pero en el día a día tenemos que trabajar por nosotros mismos. Tenemos que comer bien, dormir bien. Sé lo que quiero y tenemos que estar bien metidos en eso", explica.

El 16 de septiembre de 2017 es una fecha especial para Espino, su debut en Estados Unidos. Fue al minuto 26 que el mexicano logró su primera anotación, la del empate en ese momento ante el Galaxy II. A la postre, su equipo ganaría el encuentro 2-1.

"Se siente muy bonito anotar ya como profesional. Es muy emocionante".

Sobre su primera temporada, asegura que los objetivos se cumplieron.

"Nos eliminaron en semifinales de Conferencia, en el torneo pasado contra Swope Park Rangers, que es filial del Kansas City de la MLS. Jugué siete partidos en la temporada y ya llevo dos goles, uno contra el Galaxy y el otro en cuartos de final contra el Real Monarchs".

Ese encuentro, en Utah, lo ganó el Sacramento en series de penales. El gol de Luis Espino había sido al minuto 39 del partido.

"Lo primero es llegar al otro torneo y hacerlo bien, si se puede jugar todos los partidos. Claro que me gustaría jugar en México, en Primera, pero ahorita estoy muy a gusto allá y quiero llegar a la MLS".

A finales de enero, Luis, junto a sus compañeros de equipo, deberá reportar a la pretemporada en Mazatlán; la liga inicia en febrero.

En su debut en la USL, el mexicano Luis Espino marcó gol contra el Galaxy II de Los Ángeles. (Cortesía)

Luis Fernando Espino Vázquez está de visita en la Comarca Lagunera, donde pasó la Navidad junto a su familia. En enero deberá reportar a la pretemporada con el Sacramento FC. (E. Sepúlveda)

