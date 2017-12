Acusan a Fuerza Coahuila de hostigar a paisanos

SALTILLO, COAH.-

Elementos de Fuerza Coahuila fueron acusados de hostigar a paisanos en la carretera Saltillo - Monclova con un reten ilegal con el que detienen a decenas de viajantes que pasan por Coahuila para llegar al centro y sur del país.

Armando de la Garza Gaytán, comisionado de Turismo de Canaco Monclova y miembro de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, señaló que recibió un reporte de la propia Policía Federal debido a las quejas de paisanos que señalaban ser hostigados.

"La propia Policía Federal está informando que Fuerza Coahuila tienen un retén instalado en la carretera a Saltillo y que tienen una cola enorme de vehículos que se dirigen hacia el sur y que ya pasaron el reporte, pero que a ellos no les importó, la verdad que es increíble que el mero día de paso de paisanos que quieren llegar a su hogares, Coahuila no los deje transitar no sé que pasa, esta Fuerza Coahuila debería desaparecer", señaló.





En retén. Viajeros indican que elementos de Fuerza Coahuila les hacen cuestionamientos y los inspeccionan con ‘actitud fuerte’.

